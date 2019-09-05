Курский заповедник защитил границы

Усилия курских властей и юристов, поддержавших граждан в судебной борьбе за регистрацию домов в охранной зоне Центрально-Черноземного государственного природного биосферного заповедника имени Алехина, оказались безуспешными. Курский районный суд начал массово отказывать жителям села Кукуевки, подавшим около трех десятков исков к учреждению о согласовании строительства или регистрации уже возведенных домов на спорной земле. По 17 заявлениям уже вынесены отказы, два не приняты, остальные еще рассматриваются. На эти отказы жители намерены подать жалобы в областной суд. Шансов на успешное обжалование у них немного, полагают юристы, но обращение в апелляцию станет очередным способом законного «давления» на заповедник.

Курский районный суд начал выносить решения по заявлениям жителей села Кукуевки, которые с начала лета подавали иски о признании незаконными отказов в согласовании хозяйственной деятельности или в регистрации домов в охранной зоне. Всего, по подсчетам “Ъ-Черноземье”, было подано 29 заявлений. Из них по 17 уже вынесены решения об отказе в удовлетворении требований, еще два иска не приняты судом из-за формальных нарушений, остальные еще рассматриваются.

Причиной споров о регистрации домов в охранной зоне стало ужесточение охранного режима на границах заповедника, произошедшее в 1988 году. Тогда облисполком расширил буферную зону с 1 до 3 км от границ особо охраняемой природной территории. Также он ввел обязательное согласование с заповедником любой хозяйственной деятельности на территории охранной зоны. К такой деятельности отнесли и строительство домов.

При этом лишь в 2018 году заповедник поставил буферную зону на кадастровый учет и перестал согласовывать ввод в эксплуатацию домов. На основании этого Росреестр отказывал в регистрации права собственности на недвижимость. Всего отказы получили около 200 жителей села Кукуевки. Районная администрация попыталась оспорить постановку охранной зоны на учет, но проиграла в суде.

Жители Кукуевки стали массово подавать иски к заповеднику после того, как к проблеме регистрации жилья в охранной зоне подключился врио губернатора Роман Старовойт. Первого апреля 2019 года он приехал в Кукуевку и заявил о «нескольких вариантах разрешения возникшей проблемы». Вскоре коллегия адвокатов «Гриб, Терновцов и партнеры» объявила о готовности бесплатно оказать юридическую помощь жителям Кукуевки, а администрация области — о бесплатном проведении для них экологической экспертизы. В начале лета в райсуд поступил первый после заявления господина Старовойта иск от физлица, а в июле адвокаты начали подавать заявления почти каждые два дня.

Из нескольких уже опубликованных решений следует, что аргументы истцов и основания для отказов им повторяются в разных решениях практически дословно, несмотря на рассмотрение дел разными судьями. Истцы считали, что отказы заповедника в согласовании хозяйственной деятельности «носят формальный характер», нарушают права жителей и были неправомерно вынесены научно-техническим советом, в который якобы входили неквалифицированные специалисты. Также истцы апеллировали к проведенному в 2009 году местными властями переводу земель сельхозназначения в охранной зоне в земли населенных пунктов и настаивали, что жилые дома не нанесут вреда природе.

Но судьи пришли к выводу, что заповедник действовал в рамках своих полномочий, ограничивая хозяйственную деятельность в охранной зоне. В суде согласились с доводами заповедника о том, что в 1988 году участки не входили в границы Кукуевки, а значит, правомерно были включены в охранную зону. Впоследствии же заповедник не согласовывал перевод земель из сельхозназначения в земли населенных пунктов в 2009 году (впрочем, учреждение этот перевод и не оспаривало, не видя в этом необходимости).

В заповеднике сказали “Ъ-Черноземье”, что довольны решениями суда и не видят оснований для удовлетворения какого-либо из остающихся на рассмотрении заявлений. Управляющий партнер коллегии адвокатов «Гриб, Терновцов и партнеры» Александр Терновцов заверил “Ъ-Черноземье”, что «все люди настроены обжаловать решения» и подача первой жалобы может состояться уже сегодня. Он отметил, что 25 жителей также подали коллективный иск в райсуд, пытаясь оспорить приказ директора заповедника об утверждении научно-технического совета. По его словам, суд не стал принимать этот иск к рассмотрению, сославшись на то, что права заявителей нарушены не были. На это решение уже подана апелляционная жалоба. Кроме того, по мнению господина Терновцова, есть шансы на отдельный успех в рамках одного разбирательства: «Только одна судья, Ольга Бабкина, согласилась вызвать свидетелей — членов научно-технического совета, мы ждем их пояснений».

Партнер юридической компании «Нафко» Павел Иккерт считает логичным для истцов продолжение разбирательств в вышестоящих судах: «Направление большого количества подобных исковых заявлений в отношении администрации заповедника, создание общественного резонанса может являться попыткой оказания давления для изменения позиции учреждения». Шансы на успешное обжалование истцами решений райсуда господин Иккерт оценил как невысокие: «Суд не может принудить администрацию заповедника изменить свое решение, поскольку оно является законным.

Но в случае, если администрация свое решение изменит, ограничения на использование находящегося в охранной зоне участка вполне могут быть сняты, и это решению суда противоречить не будет». С ним согласен юрист национальной юридической службы «Амулекс» Василий Ярошенко: «При сложившихся сейчас границах заповедника шансы на выигрыш жителей в суде невелик. Но если границы охранной зоны будут пересмотрены, право граждан на регистрацию их жилых домов может быть восстановлено. Пока же усматривается грубое и длительное нарушение муниципальными и региональными властями законодательства об особо охраняемых природных территориях федерального значения».

Олег Мухин