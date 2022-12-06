Деньги из сети

Директор МУП «Ульяновская городская электросеть» (УльГЭС) Муртазали Гитинасулов, назначенный на этот пост в мае 2022 года,­ приговорен в Дагестане за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) к трем годам лишения свободы условно. По данным материалов суда, обвиняемый, используя свое служебное положение, организовал победу на аукционе нужной подрядной организации, которая, оформив ложную отчетность, выполнила лишь часть работ по контракту, нанеся ущерб компании «Россети Северный Кавказ» в размере 2,655 млн руб. Суд учел, что «подсудимый признал свою вину и раскаялся». Сохранит ли Муртазали Гитинасулов свой пост после приговора, неизвестно: в мэрии от комментариев отказываются, в прокуратуре области отмечают, что обязательных требований об увольнении в таких обстоятельствах нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Муртазали Гитинасулов свою вину признал, но комментировать ситуацию отказывается

Фото: РИА Дагестан Муртазали Гитинасулов свою вину признал, но комментировать ситуацию отказывается

Фото: РИА Дагестан

В понедельник, 5 декабря, Советский районный суд Махачкалы (Республика Дагестан) огласил приговор Муртазали Гитинасулову, который с мая 2022 года занимает пост директора МУП «Ульяновская городская электросеть» (УльГЭС), а в прошлом возглавлял филиал ОАО «МРСК Северного Кавказа — Дагэнерго» (Дагестан).

Муртазали Гитинасулов был задержан сотрудниками ФСБ в Москве 21 мая 2021 года «в рамках расследования дела о мошенничестве в особо крупном размере в сумме 2,2 млн руб.». Он был доставлен в Махачкалу, где Кировский районный суд отпустил его под залог 2,5 млн руб. Спустя год, в мае 2022 года, Муртазали Гитинасулов прибыл в Ульяновск, где был назначен на пост директора МУП УльГЭС.

В мэрии на тот момент поясняли, что к УльГЭС «много вопросов по финансовому состоянию, по большим потерям в сетях, и нужен взгляд профессионала из другого региона, имеющего большой опыт, но не связанного с местными хозяйствующими субъектами». В руководстве города также отмечали, что «нет законодательных препятствий для назначения Гитинасулова на должность», поскольку еще даже не завершено следствие и «нет никаких доказательств виновности».

• Муртазали Гитинасулов — кандидат экономических наук, окончил Дагестанский госуниверситет и Южно-Российский государственный техуниверситет по экономическим специальностям. Затем работал на различных должностях в ИФНС РФ по г. Махачкале, был заместителем гендиректора ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (2006–2008), директором «Дагэнерго» (2008–2013), руководителем Агентства по энергетике Дагестана (2014), управляющим директором АО «Дагестанская сетевая компания» (2016–2019), после чего занимал пост замдиректора ООО «Спецэнергоремонт», где до февраля 2020 года владельцем был Магомед Гитинасулов.

В Дагестане о Муртазали Гитинасулове также известно, что в 2009 году на его жизнь было покушение, когда он возвращался в Махачкалу из командировки в Дербент, с его именем также связывают конфликт с ножами и пистолетами в июле 2018 года в ресторане «1000 и 1 ночь» в Махачкале.

Вскоре после прихода Муртазали Гитинасулова на должность директора УльГЭС было прекращено дело о банкротстве предприятия, тянувшееся с октября 2021 года (главным кредитором было АО «Ульяновскэнерго» с суммой исковых требований 110 млн руб.) — в сентябре этого года гендиректор «Ульяновскэнерго» Олег Исмайлов и директор УльГЭС Муртазали Гитинасулов подписали мировое соглашение о поэтапном погашении задолженности.

Как сообщается в официальном сообщении Советского суда города Махачкалы, направленного в ответ на запрос «Ъ», в июле 2012 года, будучи директором филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа — Дагэнерго», зная о реализации в республике инвестпрограммы по реконструкции высоковольтных линий, Муртазали Гитинасулов «разработал преступный план, направленный на хищение денежных средств, выделенных на реконструкцию высоковольтных линий в Цумадинском районе ­Дагестана».

В материалах суда отмечается, что «для реализации задуманного» Муртазали Гитинасулов привлек подрядную строительную организацию, которой, «используя свое должностное положение, обеспечил победу на аукционе по заключению договора подряда на осуществление реконструкции ЛЭП». Затем были составлены поддельные сведения о стоимости и объемах работ, «которые, помимо прочего, не были выполнены к указанному в договоре сроку». В декабре 2012 года на основании указанных документов на расчетный счет подрядной организации было перечислено 6,43 млн руб. Часть работ на сумму 2,655 млн руб. так и осталась невыполненной, «правопреемнику МРСК — ПАО “Россети Северный Кавказ” причинен материальный ущерб в особо крупном размере».

В суде пояснили, что Муртазали Гитинасулов в ходе судебного заседания свою вину в совершении преступления «признал полностью и подтвердил обстоятельства, изложенные в обвинении и показаниях свидетелей». Учитывая раскаяние подсудимого в содеянном, наличие на иждивении престарелой матери и малолетних детей, состояние здоровья, а также то, что возмещена половина причиненного действиями ущерба, суд счел возможным «исправление Муртазали Гитинасулова без изоляции от общества», приговорив его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также удовлетворен гражданский иск — осужденный должен еще выплатить в пользу ПАО «Россети Северный Кавказ» 1,328 млн руб.

Будет ли защита обвиняемого обжаловать приговор, неизвестно. Муртазали Гитинасулов от комментариев отказался и не пожелал давать контакты своего адвоката.

Согласна ли с приговором прокуратура Дагестана или намерена направить апелляционное представление, также неизвестно. Ведомство изначально отказывалось комментировать это дело, и во вторник на запрос «Ъ» не ответило.

В мэрии Ульяновска от комментариев по поводу сохранения Муртазали Гитинасуловым поста директора УльГЭС отказались, сославшись на то, что пока о приговоре ничего не знают. Собеседник, близкий к руководству администрации города, заметил, что вопрос о возможном расторжении контракта с директором будет рассматриваться в том случае, если в приговоре есть указания о запрете занимать определенные должности. В суде «Ъ» сообщили, что такого требования в приговоре нет.

В прокуратуре Ульяновской области «Ъ» пояснили, что «в соответствии с действующим законодательством осуждение руководителя муниципального предприятия не влечет автоматического лишения его занимаемой должности, этот вопрос отдается на усмотрение работодателя».

Сергей Титов, Ульяновск