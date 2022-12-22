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Коммерсантъ FM
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Минфины стран G7 в совместном заявлении подтвердили вывод продовольствия из-под антироссийских санкций

Санкции стран «большой семерки» против России не будут направлены против поставок продуктов питания. Об этом говорится в совместном заявлении (.pdf) министров финансов стран—членов G7.

«Мы подтверждаем, что санкции не направлены против продовольствия. Мы разрешаем свободные поставки сельскохозяйственной продукции и делаем все возможное, чтобы свести к минимуму потенциальные негативные последствия и побочные эффекты для третьих стран»,— заявили в G7.

16 декабря Евросоюз опубликовал девятый пакет санкций против России. В нем ЕС внес исключения, допускающие разморозку активов физлиц, которые до введения санкций занимались международной торговлей продовольствием и сельхозтоварами. Ранее российская сторона неоднократно жаловалась на экспортные ограничения для российских удобрений, которые сохраняются даже в условиях зерновой сделки, заключенной с Украиной при посредничестве Турции и ООН 22 июля.

Эрдни Кагалтынов

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