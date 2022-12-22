Биньямин Нетаньяху добился своего и поговорил с Владимиром Путиным

Лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху проинформировал президента Израиля Ицхака Герцога, что ему удалось сформировать правительство. Это означает, что новые министры могут быть приведены к присяге до 2 января, а сам господин Нетаньяху вернется на пост премьер-министра спустя полтора года пребывания в оппозиции. Правда, пока лидер «Ликуда» еще не подписал соглашений с большинством партий, которые войдут в правящую коалицию. Но мало кто сомневается, что вопрос с формированием правительства практически решен. Неслучайно президент РФ Владимир Путин, не поздравивший Биньямина Нетаньяху с победой на выборах 1 ноября, позвонил в Иерусалим, чтобы поговорить с израильским политиком, с которым его долгие годы связывали дружеские отношения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Биньямин Нетаньяху

Фото: Ariel Schalit / AP Биньямин Нетаньяху

Фото: Ariel Schalit / AP

«Хотел проинформировать, что благодаря огромной общественной поддержке, которую мы получили на последних выборах, мне удалось создать правительство, которое будет действовать в интересах всех граждан Израиля» — эти слова торжествующим тоном сказал лидер правой партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху президенту Израиля Ицхаку Герцогу. Их телефонный разговор состоялся примерно за 10 минут до полуночи со среды на четверг, когда вот-вот должен был истечь выданный господину Нетаньяху мандат на формирование правительства.

Досрочные выборы в Кнессет состоялись 1 ноября. По их итогам «Ликуд» и его потенциальные союзники — крайне правые и ультраортодоксальные партии получили 64 из 120 мест в парламенте. Соответственно, все они и проголосовали за получение Биньямином Нетаньяху премьерского мандата. Это открыло путь к коалиционным переговорам, которые подразумевают распределение министерских портфелей, мест в комиссиях Кнессета, а также фиксирование условий, которые должны быть включены в программу или бюджет будущего правительства.

За отведенные на этот процесс 28 дней лидер «Ликуда» так и не успел решить все вопросы и попросил у президента еще две недели на коалиционные переговоры. Ицхак Герцог согласился, но дал Биньямину Нетаньяху не 14, а 10 дней.

Если бы полуночный звонок не состоялся, то право формировать кабинет министров перешло бы другому израильскому политику. Учитывая расклад сил в парламенте, вряд ли кто-то другой мог бы преуспеть. Впрочем, и самому господину Нетаньяху возвращение на пост премьер-министра спустя полтора года в оппозиции дается непросто. Слишком зависим оказался он от союзников — у «Ликуда» 32 мандата, и в случае отказа хотя бы одной союзной партии войти в коалицию у господина Нетаньяху возникнут проблемы. Других партнеров ему взять неоткуда. Понимая безвыходность ситуации лидера «Ликуда», ведущие с ним переговоры партии постоянно поднимали ставки. И на момент звонка президенту господин Нетаньяху еще не имел на руках всех подписанных коалиционных соглашений. Правда, время еще есть — нужно успеть поставить все подписи за день до присяги правительства, которая должна состояться до 2 января.

Окончательный состав правительства Израиля пока не объявлен. Господин Нетаньяху так хотел договориться с партнерами, что не успел распределить министерские портфели между членами собственной партии, и там еще предстоит немало баталий. Кроме того, в Кнессете пока еще не были утверждены в окончательном чтении законы, которые позволят занять министерскую должность лидеру религиозной партии «Шас» Арье Дери, несмотря на то что он был дважды осужден, а также расширят полномочия главы радикальной партии «Оцма Йехудит» Итамара Бен-Гвира на посту министра национальной безопасности. Необходимы и изменения в законодательстве, чтобы лидер крайне правой партии «Религиозный сионизм» Бецалель Смотрич смог стать министром в Министерстве обороны помимо собственно имеющегося главы ведомства. Голосование по всем этим вопросам должны состояться на следующей неделе.

Так что союзники Нетаньяху выглядят довольными. В израильских СМИ публикуются отдельные утечки с коалиционных переговоров. Так, к примеру, представитель ультраортодоксальной партии «Яадут а-Тора» впервые войдет в состав узкого кабинета министров по вопросам обороны и безопасности. А партия «Религиозный сионизм» закрепила в соглашениях проведение реформы судебной системы.

Речь о рассмотрении поправок, которые позволяли бы преодолевать вето Высшего суда справедливости (БАГАЦ) — последней судебной инстанции в Израиле. Это вызывает острую полемику в стране, так как подрывает принцип разделения властей

По информации израильских СМИ, партнеры Нетаньяху также добились обещаний лидера «Ликуда» включить в коалиционные соглашения формулировку о необходимости «законодательных изменений» в Закон о возвращении. Это касается пункта, дающего право на репатриацию внукам евреев. Ультраортодоксальные партии требовали пересмотра закона, но это могло вызвать конфликт между Израилем и еврейской диаспорой, в том числе в США. В итоге компромисс предполагает дискуссию по теме, но не обязывает менять закон.

Договоренности Нетаньяху с религиозными и крайне правыми партиями вызывают ужас у либеральной и светской части израильского общества. Пока еще действующий премьер-министр Израиля Яир Лапид, который возглавит оппозицию в Кнессете, заявил, что будущее правительство — «самое экстремистское в истории Израиля». В частности, он говорил о Бецалеле Смотриче и Итамаре Бен-Гвире, которые известны радикальными взглядами. А уходящий в отставку министр финансов Авигдор Либерман возмутился в своем Twitter тем, что человек, который писал, что «изучать Тору труднее, чем воевать на фронте», войдет в кабинет безопасности.

Между тем помешать Биньямину Нетаньяху стать премьер-министром уже практически невозможно. Неожиданностей никто не ждет. Именно поэтому с поздравлениями будущему премьер-министру Израиля позвонил президент РФ Владимир Путин. Вопрос о том, когда произойдет этот телефонный разговор и произойдет ли вообще, был одной из любимых тем израильских журналистов в последние недели. После выборов в Кнессет Биньямин Нетаньяху получил множество поздравлений. Одним из первых был президент Украины Владимир Зеленский. Президент США Джо Байден выждал со звонком неделю после объявления результатов выборов в Кнессет. А вот Владимир Путин взял паузу.

Еще в середине ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что пока спешить с поздравлениями не стоит, так как процесс создания коалиции в Израиле может быть «продолжительным и непростым».

Теперь у Москвы сомнения в том, кто станет премьер-министром, отпали.

Между тем опубликованное пресс-службой Кремля сообщение о разговоре Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху выглядит весьма сдержанным. Президент РФ поздравил лидера партии «Ликуд», как и всех израильтян, с иудейским праздником Ханука. Никаких других поздравлений не обнародовано. «Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня и международной ситуации. Выражена обоюдная уверенность, что российско-израильские отношения будут и далее поступательно развиваться, а контакты на различных уровнях продолжатся»,— говорится в тексте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Биньямин Нетаньяху и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Биньямин Нетаньяху и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Совсем другая версия разговора была разослана офисом Нетаньяху израильским СМИ. Там говорится, что Владимир Путин поздравил Биньямина Нетаньяху с победой на выборах, а также раскрыты темы, поднятые политиками. Отмечается, что лидеры двух стран обсудили ряд вопросов, главный из которых боевые действия на Украине. Биньямин Нетаньяху выразил надежду, что «будет найден способ как можно скорее положить конец войне и причиненным ею страданиям». Он также добавил, что «полон решимости предотвратить получение Ираном ядерного оружия и пресечь его попытки создать военную базу на северной границе» Израиля (в Сирии).

При этом израильские журналисты предлагают сравнить слова, опубликованные после разговора лидера «Ликуда» с Владимиром Путиным, с тем, что было выпущено пресс-службой Нетаньяху после беседы с Владимиром Зеленским.

«В теплой и личной беседе между ними назначенный премьер-министр Нетаньяху поблагодарил его за поздравления и повторил свои слова, сказанные во время избирательной кампании, что после вступления в должность он серьезно рассмотрит украинский вопрос»,— говорилось тогда. Напомним, что перед выборами в интервью разным СМИ Биньямин Нетаньяху обещал обдумать просьбы Киева к Израилю о поставках оружия. Правка, конкретных обещаний он не давал.

Израильские эксперты отмечают, что Биньямин Нетаньяху оказался в очень непростом положении. Он всегда гордился дружескими отношениями с Владимиром Путиным, но теперь демонстрация подобных отношений может поставить будущего израильского премьер-министра в неловкое положение перед западными партнерами, в первую очередь США, а также вызвать негативную реакцию части израильского общества. Поэтому господину Нетаньяху придется тщательно обдумать стратегию своего поведения. Тем не менее то, что и в РФ, и в Израиле обнародовали факт разговора, демонстрирует, что стороны готовы поддерживать контакты на высшем уровне. С предыдущим премьер-министром Израиля Яиром Лапидом, который вступил в должность 1 июля на период подготовки Израиля к выборам, президент РФ так ни разу и не поговорил.

Марианна Беленькая