Биньямин Нетаньяху не успел к присяге

Новый состав израильского Кнессета был приведен к присяге во вторник. Лидер победившей правой коалиции и глава партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху надеялся, что к этому дню он сможет объявить о формировании правительства, однако переговоры все еще продолжаются. Между тем из США поступают сигналы, что будущему премьер-министру нужно быть осторожным при выборе министров, особенно на посты, связанные с вопросами безопасности. В Вашингтоне не хотят работать с крайне правыми израильскими политиками, благодаря которым блок господина Нетаньяху смог одержать на выборах уверенную победу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Беньямин Нетаньяху (слева) и один из лидеров крайне правого блока «Религиозный сионизм» Итамар Бен-Гвир

Фото: Reuters Беньямин Нетаньяху (слева) и один из лидеров крайне правого блока «Религиозный сионизм» Итамар Бен-Гвир

Фото: Reuters

Во вторник в Иерусалиме прошла церемония приведения к присяге депутатов Кнессета 25-го созыва, получивших мандаты после прошедших 1 ноября выборов. Президент Израиля Ицхак Герцог обратился к народным избранникам с приветственным словом, в том числе призвав их не менять установленную в Израиле систему сдержек и противовесов между ветвями власти. Речь идет о звучащих от победителей выборов призывах пересмотреть закон, который позволил бы Кнессету отменять решения Высокого суда. Впрочем, не только это намерение депутатов вызывает споры израильской общественности.

Новые избранники думают о пересмотре многих базовых законов, что приведет к изменению, например, правила репатриации в Израиль, а также скажется на правах ЛГБТ-сообщества.

Именно поэтому президент Герцог в день присяги много говорил о необходимости диалога и единства, особенно перед лицом угроз в сфере безопасности.

Только в день присяги Кнессета в результате теракта с использованием холодного оружия в районе города Ариэль погибли трое израильтян, в том числе один репатриант из бывшего СССР. С начала года насчитывается более 50 атак, из них 13 — со смертельным исходом. «Пусть наши враги не заблуждаются — разногласия между нами не являются свидетельством слабости, а скорее свидетельствуют о внутренней мощи, которая позволяет спорить, но оставаться вместе»,— заявил президент.

Кроме того, президент Герцог выразил сожаление, что в Кнессете не будут представлены две израильские партии — левая «Мерец» и правая «Еврейский дом» (наследница религиозно-сионистской партии «Мафдаль»). Обе были в парламенте на протяжении десятилетий. В Кнессет также не прошла арабская партия «Балад», но она известна своим отрицанием еврейского характера Государства Израиль, и президент страны не стал горевать по поводу ее отсутствия.

Напомним, что после подведения итогов парламентских выборов выяснилось: расклад сил в израильском парламенте изменился в пользу правых и религиозных партий, которые в сумме получили 64 из 120 мест.

Это позволило возглавляющему право-религиозный блок лидеру партии «Ликуд» Биньямину Нетаньяху в воскресенье получить из рук президента Герцога мандат на формирование правительства. Для господина Нетаньяху, который продолжает оставаться в центре разбирательства по делам о коррупции и подрыве общественного доверия, это уже третий приход во власть. Он смог одержать победу на выборах спустя полтора года после потери премьерского поста. Более того, считается, что новое правительство, которое сформирует лидер «Ликуда», окажется самым прочным за последние пять лет, когда страну то и дело сотрясали политические кризисы. Однако с самого начала все пошло не так гладко, как хотел Биньямин Нетаньяху.

Согласно израильскому законодательству, на формирование правительства у получившего соответствующий мандат политика есть 28 дней с возможностью продления еще на две недели. Господин Нетаньяху надеялся, что все получится быстрее.

Сразу после выборов в «Ликуде» заявляли, что смогут договориться о распределении портфелей с партнерами по коалиции к дню присяги Кнессета. Но переговоры оказались не такими гладкими, как представлялось.

Проблемы возникли с лидерами крайне правого блока «Религиозный сионизм» Бецалелем Смотричем и Итамаром Бен-Гвиром, которые претендуют на посты министра обороны и общественной безопасности соответственно.

И если с господином Бен-Гвиром вопрос почти решен, то вокруг поста главы Минобороны возникла загвоздка. Израильские СМИ утверждают, что Биньямин Нетаньяху хотел оставить это место за своей партией «Ликуд», особенно с учетом того, что у Бецалеля Смотрича практически нет опыта работы в сфере безопасности, да и в армии он служил совсем немного по израильским меркам — всего 14 месяцев. Согласно источникам, господин Смотрич готов уступить пост министра обороны в обмен на руководство Минфином. Но на это место претендует лидер религиозной партии ШАС Арье Дери, и ни на какие альтернативы он не согласен. Впрочем, любое назначение последнего на министерский пост может быть оспорено в суде. Только в январе он покинул Кнессет, так как заключил судебную сделку о признании вины в налоговых правонарушениях.

Израильские СМИ отмечают, что, как только Биньямину Нетаньяху удастся разрулить спор вокруг поста главы Минобороны, процесс формирования правительства резко ускорится. По оценкам, это может занять от одной до двух недель.

Между тем у будущего премьер-министра возникли проблемы не только внутри коалиции, но и с самым близким международным партнером.

Согласно информации израильского портала Ynet, в администрации президента США Джо Байдена заявили, что господин Нетаньяху должен назначить на посты министра обороны и общественной безопасности политиков, с которыми Вашингтон может спокойно работать, если, конечно, Израиль хочет, чтобы его сотрудничество с американцами в сфере безопасности было по-прежнему успешно. То есть в Вашингтоне не видят на этих постах Бецалеля Смотрича и Итамара Бен-Гвира, которые придерживаются радикальных правых взглядов и известны своими расистскими и гомофобными высказываниями. Только на прошлой неделе официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс осудил участие господина Бен-Гвира в мемориальной церемонии памяти раввина Меира Кахане, чья партия «Ках» еще в 1990-е годы была признана террористической в Израиле, США и ряде других стран. «Прославление наследия террористической организации отвратительно, для этого нет другого слова»,— заявил Нед Прайс. На этом фоне трудно представить диалог американских политиков и военных с Итамаром Бен-Гвиром, да и Бецалель Смотрич в глазах американцев выглядит не лучше. Опасения на счет этих политиков высказывали и в Лондоне, и в ряде арабских стран, с которыми у Израиля есть дипломатические контакты.

На фоне усиления международного давления на Израиль (в частности, забрезжила перспектива рассмотрения Международным судом ООН исков об израильских действиях на оккупированных территориях) руководству страны как никогда нужна поддержка США. Не в интересах Израиля и проблемы с выделением Вашингтоном финансовой и военной помощи.

Окружение Биньямина Нетаньяху очень рассчитывало на триумф республиканцев на выборах в Конгресс США, но его не произошло. А демократы не готовы закрывать глаза на все, что делает Израиль, даже несмотря на тесные контакты.

Так, к примеру, в понедельник стало известно: Минюст США уведомил израильских коллег, что ФБР начало собственное расследование обстоятельств гибели журналистки катарского телеканала «Аль-Джазира» Ширин Абу Акле. Напомним, что она погибла в мае во время перестрелки израильских военных с палестинскими боевиками в Дженине (Западный берег реки Иордан). У Ширин Абу Акле было двойное гражданство — палестинское и американское. И США не смогли оставить этот случай без внимания. В сентябре Армии обороны Израиля пришлось опубликовать выводы собственного расследования трагического инцидента. В отчете отмечалось, что невозможно однозначно определить, кем была застрелена Ширин Абу Акле, хотя, вероятнее всего, она случайно попала под огонь израильских военных по палестинским боевикам. Никто из израильских военных не понес ответственность за происшедшее.

Палестинская сторона была не удовлетворена результатами израильского расследования, хотя сама сотрудничать с израильтянами отказалась, предпочтя действовать через лобби в США. В итоге, по информации американского портала Axios, администрация президента Байдена столкнулась с давлением со стороны десятков демократов в Конгрессе и семьи Абу Акле. Более 20 сенаторов-демократов подписали письмо с призывом к независимому расследованию ФБР. Между тем министр обороны Израиля Бени Ганц заявил в своем Twitter: инициировав новое расследование, США совершают ошибку, и израильское руководство не будет сотрудничать с ними в этом вопросе.

Марианна Беленькая