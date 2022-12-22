«Газпром нефть» отпускает Shell

«Газпром нефть» близка к снятию запрета для Shell на продажу 50% в их совместном предприятии «Салым Петролеум Девелопмент». В карточке арбитражного дела появилась запись об удовлетворении заявления нефтекомпании, что может означать согласие суда одобрить сделку, но подтверждений этого пока нет, так как процесс закрыли от прессы. При этом для выхода Shell из СП требуется еще спецразрешение президента РФ, что могло занять продолжительное время, но на днях ЕС продлил своим резидентам сроки для прекращения сотрудничества с российскими госкомпаниями до середины 2023 года. По мнению юристов, европейские власти учитывают сложность процедуры избавления от российских активов и не хотят, чтобы их собственные компании оказались нарушителями санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Московской области 22 декабря удовлетворил заявление «ГПН—Салымские проекты» (структура «Газпром нефти»), которая просила разрешить Shell продать 50% в их совместном предприятии «Салым Петролеум Девелопмент» (СПД). Об этом появилась запись в картотеке арбитражных дел. Впрочем, это может означать как удовлетворение просьбы истца о переводе процесса в закрытый режим, так и удовлетворение его просьбы разрешить продажу доли в СПД.

Купить пакет Shell в СП планирует другая структура «Газпром нефти» — «ГПН—Ближневосточные проекты», в результате российская нефтекомпания консолидирует 100% в СПД. Заявление «Газпром нефти» было удовлетворено судом в оперативном режиме, на его рассмотрение ушло чуть больше часа, как и на судебном заседании в августе. Тогда «Газпром нефть» добилась через суд перевода их СП с Shell из нидерландской в российскую юрисдикцию.

При этом суд запретил Shell распоряжаться долей в капитале СП, поскольку, по утверждению «Газпром нефти», британская компания препятствовала функционированию СПД. Для консолидации 100% в СПД «Газпром нефти» потребовалось снять этот запрет.

Это последний нефтедобывающий актив Shell в России, которая в феврале решила выйти из российского бизнеса, осудив начало боевых действий на Украине. Кроме того, у Shell и «Газпром нефти» остается паритетное геолого-разведочное СП «Ханты-Мансийский нефтегазовый союз», которое владеет лицензиями на участки Юильский-4, Юильский-5 и Южно-Лунгорский-1. По словам источников “Ъ” в отрасли, «Газпром нефть» также выкупит долю Shell в этом СП.

Власти ЕС в мае ввели санкции в отношении «Газпром нефти», что, согласно регламенту №833/2014, означает запрет на взаимодействие с компанией для европейских юридических лиц, в том числе Shell. Руководитель практики специальных проектов Vegas Lex Анастасия Чередова уточняет, что для сворачивания совместных европейско-российских предприятий, созданных до 16 марта 2022 года, властями ЕС был дан срок до 5 сентября, но в июле его продлили до 31 декабря.

В результате Shell рисковала стать нарушителем санкций ЕС, так как могла не успеть до конца года выйти из СП по Салыму.

Однако, указывает партнер адвокатского бюро NSP Сергей Гландин, 16 декабря в рамках девятого пакета санкций ЕС в регламент были внесены изменения, которые продлили срок для прекращения СП с российскими госкомпаниями до 30 июня 2023 года. В этот период «компетентные органы стран союза могут дать разрешение своим резидентам на сделки для избавления от российских активов», добавляет юрист.

«Власти ЕС вынуждены продлевать сроки во избежание нарушения своими же компаниями запрета на совершение сделок с "санкционными" лицами»,— считает Анастасия Чередова. По ее мнению, продление обусловлено «сложностью оперативного выхода из СП в столь значимых секторах», а также учитывает «принятие РФ встречных ограничительных мер», требующих специальных разрешений и согласований.

Так, «Газпром нефти» необходимо получить спецразрешение президента РФ на сделку по СПД, так как указ президента РФ от 5 августа №520 запретил западным инвесторам в ТЭК выходить из российских стратегических предприятий, говорит юрист «Казаков и партнеры» Любовь Степанова. Запрет введен до конца 2022 года, но, скорее всего, полагает юрист, будет продлен. Так, например, такое разрешение пришлось получать для приобретения ЛУКОЙЛом у итальянского Enel контрольного пакета «Энел Россия».

Дмитрий Козлов, Анна Занина