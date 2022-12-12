«Газпром нефть» ищет новых партнеров

По данным “Ъ”, «Газпром нефть» просит ускорить доработку налогового законодательства для запуска соглашений о сервисных рисках (ССР). Компания надеется применять ССР уже с 2023 года, рассчитывая привлечь новых иностранных инвесторов. Также «Газпром нефть» хочет ускорить принятие налогового кредита для финансирования инфраструктуры по вывозу конденсата с Харасавэйского месторождения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом, которое глава «Газпром нефти» Александр Дюков в октябре направил вице-премьеру Александру Новаку. В нем топ-менеджер просит правительство обеспечить «ускоренную законодательную поддержку» законопроекту о сервисных рисках, чтобы тот заработал уже с 2023 года.

Нефтекомпания хочет получить возможность привлекать инвесторов в добычные проекты в рамках двух новых типов соглашений — о сервисных рисках и управлении финансированием (подробнее об этом см. “Ъ” от 15 июня), «что особенно актуально в условиях усиливающегося санкционного давления». Такие соглашения позволяют настраивать доли сторон в доходах и расходах добычного проекта без передачи иностранному инвестору доли непосредственно в месторождении, что, по мнению «Газпром нефти», исключает сложные процедуры входа и выхода, характерные для классических совместных предприятий.

США и ЕС запретили своим компаниям осуществлять новые инвестиции в проекты по добыче нефти и газа в России, поэтому «Газпром нефть» хочет привлекать азиатских инвесторов. После начала боевых действий на Украине ключевой иностранный партнер «Газпром нефти» — британская Shell решила выйти из совместных проектов и сейчас пытается продать 50% в их СП «Салым Петролеум Девелопмент».

Сейчас отсутствуют четкие правила налогообложения для новых форм совместного инвестирования, что фактически становится препятствием для использования соглашений, значительно снижая их привлекательность для инвесторов, пояснил источник “Ъ”, знакомый с обсуждением. «Речь идет не о предоставлении каких-либо дополнительных преференций или льгот, а об урегулировании в Налоговом кодексе новых хозяйственных операций»,— сказал он. По его словам, в целом в правительстве поддерживают эти предложения.

Александр Дюков сообщает, что еще в июле премьер Михаил Мишустин поручил Минфину внести соответствующий проект в правительство в ноябре 2022 года, в Госдуму — в марте 2023 года. Еще один собеседник “Ъ” сообщил, что правительство внесет проект в Госдуму в ближайшее время, однако вряд ли его успеют согласовать в этом году.

«Газпром нефть» также хочет ускорить принятие закона о предоставлении налогового кредита для строительства транспортной инфраструктуры для Бованенковского и Харасавэйского месторождений «Газпрома» на Ямале, где «Газпром нефть» хочет начать добычу нефти и конденсата в рамках операторского договора с материнской компанией. Речь идет о нефтепроводе от Харасавэя до Бованенково, откуда планировалась перевозка сырья по железной дороге до порта Усть-Луга.

В конце июля премьер Михаил Мишустин поручил Минфину разработать проект о налоговой поддержке и внести его в Госдуму в январе 2023 года. Согласно проекту, «Газпром нефть» получит налоговый вычет по НДПИ в размере 1,1 млрд руб. в 2023–2028 годах в виде налогового кредита по ставке 9% (185 млн руб. в год).

В пресс-службе правительства переадресовали вопросы “Ъ” в Минфин, где сообщили, что проект о «налоговом кредите» внесен в «правительство в установленные сроки». В Минфине также отметили, что подготовили законопроект по порядку обложения НДС и налогом на прибыль операций в рамках ССР, применительно к которым может возникнуть неопределенность в применении действующих правил налогообложения. Сроки его внесения в Госдуму в министерстве не уточнили.

В Налоговом кодексе РФ отсутствуют специальные нормы, посвященные налогообложению ССР, уточняет партнер юркомпании «Митра» Заурбек Ахметов. По мнению юриста, «Газпром нефть» стремится получить дополнительную определенность в отношении налоговых последствий таких соглашений, чтобы избежать в дальнейшем споров с налоговиками.

Дмитрий Козлов