Путин: для России опасны люди, которые только вынимают отсюда деньги

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможной встрече с представителями крупного бизнеса, заявил, что с удовольствием с ними встретится, но сейчас «поднимается ковид и свинной грипп». Он также сказал, что для страны опасны люди, которые не дорожат ею, а «только вынимают отсюда деньги». При этом президент добавил, что «мы лояльно ко всем относимся».

«Если человек здесь живет и связывает свою жизнь, жизнь своих детей, своей семьи с этой страной, это одно дело. А если человек не связывает свою жизнь с этой страной, а просто деньги отсюда вынимает, когда он дорожит не страной, в которой он живет и где зарабатывает, а дорожит хорошими отношениями там, где у него имущество и деньги на счетах, — такие люди представляют для нас опасность»,— заявил глава государства на пресс-подходе по итогам Госсовета.

Он отметил, что интересы страны заключаются в том, чтобы бизнес работал эффективно и исправно платил налоги. «Совсем необязательно каждому иметь корабль где-то арестованный за границей или на Средиземном море замок какой-то», сказал господин Путин. «К таким предпринимателям относятся лояльно, главное, чтобы они эффективно работали»,— добавил он.

По словам президента, подавляющее большинство представителей в том числе и крупного бизнеса являются патриотами России. Он заявил, что каждый человек находится в индивидуальной ситуации, но все стремятся к тому, чтобы не просто остаться жить и работать в России, а работать на благо страны, сохраняя трудовые коллективы, предприятия, развивая экономику.

После начала военной операции на Украине западные страны продолжают вводить санкции против российских бизнесменов и конфисковать их имущество. Например, 15 декабря под санкциями США оказался бизнесмен Владимир Потанин и его активы — холдинг «Интеррос», Росбанк и яхта. 3 декабря британские спецслужбы сообщили, что в Лондоне был задержан «состоятельный российский бизнесмен». По данным СМИ, это Михаил Фридман, который также находится под санкциями.

Дарья Эрозбек