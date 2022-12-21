Песков подтвердил перенос послания президента на следующий год

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил информацию «Ъ», что послания Владимира Путина Федеральному собранию в нынешнем году не будет. Он объяснил это особенностями рабочего графика.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«До нового года не будет. Географически — это уже следующий год»,— сказал представитель Кремля. Также он напомнил, что ранее, в 2017 году, послание президента уже переносилось. С Конституционным судом по поводу переноса консультаций не было, сказал господин Песков.

Ранее источники «Ъ» сообщили, что «предподготовка» к выступлению велась, но до масштабной работы над текстом в администрации президента дело так и не дошло. В АП считают, что послание лучше оглашать, когда станет более понятной обстановка в зоне специальной военной операции.

Подробнее — в материале «Он календарь перевернет».