США ввели санкции против 10 российских компаний

США расширили санкционный список в отношении России и внесли в него еще десять юридических лиц. Сюда вошли компании, связанные с судоходством и технологиями в области водного транспорта, а также научные институты. Об этом сообщили в американском Минфине.

В черный список попали:

концерн «Моринформсистема-Агат»,

центральный НИИ конструкционных материалов «Прометей»,

аккамулятроная компания «Ригель»,

центральный НИИ судового машиностроения,

концерн «Научно-производственное объединение "Аврора"»,

концерн «ЦНИИ "Электроприбор"»,

АО «Обуховское»,

АО «Морские навигационные системы»,

Институт океанологии РАН имени Ширшова,

ООО «Компания Технополь».

До этого США расширяли санкции против России 15 декабря. Под ограничения попали 29 российских губернаторов. В черном списке также оказались бизнесмен Владимир Потанин и Росбанк, связанные с ВТБ компании, вице-премьеры Андрей Белоусов и Дмитрий Чернышенко. Санкции ввели против руководителя правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, главы РЖД Олега Белозерова, замминистра финансов РФ, куратора налоговой политики Алексея Сазанова, председателя совета директоров «Совкомфлота» Сергея Франка.

Дарья Эрозбек