США ввели санкции против 10 российских компаний

США расширили санкционный список в отношении России и внесли в него еще десять юридических лиц. Сюда вошли компании, связанные с судоходством и технологиями в области водного транспорта, а также научные институты. Об этом сообщили в американском Минфине.
В черный список попали:
- концерн «Моринформсистема-Агат»,
- центральный НИИ конструкционных материалов «Прометей»,
- аккамулятроная компания «Ригель»,
- центральный НИИ судового машиностроения,
- концерн «Научно-производственное объединение "Аврора"»,
- концерн «ЦНИИ "Электроприбор"»,
- АО «Обуховское»,
- АО «Морские навигационные системы»,
- Институт океанологии РАН имени Ширшова,
- ООО «Компания Технополь».
До этого США расширяли санкции против России 15 декабря. Под ограничения попали 29 российских губернаторов. В черном списке также оказались бизнесмен Владимир Потанин и Росбанк, связанные с ВТБ компании, вице-премьеры Андрей Белоусов и Дмитрий Чернышенко. Санкции ввели против руководителя правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, главы РЖД Олега Белозерова, замминистра финансов РФ, куратора налоговой политики Алексея Сазанова, председателя совета директоров «Совкомфлота» Сергея Франка.