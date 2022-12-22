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Путин: российская молодежь попала под шквал информационных атак

Президент России Владимир Путин открыл заседание Госсовета по вопросам молодежной политики. В своем вступительном слове он заявил, что задача российских властей сейчас — «обеспечить глубокую, содержательную преемственность поколений». При этом он отметил, что российская молодежь попала под шквал информационных атак, ей нужно дать опору.

«Содержательное наполнение молодежных проектов имеет сегодня особое значение. В связи с известными событиями геополитического характера молодежь попала под шквал информационных атак и оказалась в весьма уязвимом положении»,— сказал президент.

Владимир Путин подчеркнул, что информации в интернете много, но достоверной — недостаточно. Поэтому когда информация подается признанными профессионалами в области просвещения, она пользуется доверием, пояснил он.

По словам президента, молодежи необходимо дать опору в виде достоверных знаний и с этой целью разработать отдельный академический курс, посвященный российской государственности.

Он отметил, что в работе с молодыми людьми необходимо исключить «формализм и казенщину». «Надо четко слышать запросы молодых, учитывать, что молодежь многонациональна, представляет разные конфессии, поэтому действовать надо тонко и деликатно»,— сообщил господин Путин.

Он заявил, что сегодня почти 80% молодых россиян верят, что у них есть возможность реализовать себя. Для этого организовано более двух десятков новых открытых конкурсов и олимпиад. Президент пообещал в рамках мероприятия обсудить, «какие следует принять дополнительные меры, направленные на поддержку самореализации молодых граждан России».

Добровольцы, помогающие людям в зоне военной операции на Украине, показывают молодежи пример, сказал глава государства. Он добавил, что студенты должны получить право практиковаться в волонтерских центрах и фондах, чтобы поддержать «добровольческий порыв».

Владимир Путин заявил, что молодежная политика — стратегически важная тема, система поддержки молодежи должна быть выстроена по всей стране.

Дарья Эрозбек

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