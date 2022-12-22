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Коммерсантъ FM
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Армия России сосредоточит усилия на завершении операции в ДНР

Начальник Генштаба России Валерий Герасимов сообщил, что обстановка на линии фронта стабилизирована. По его словам, основные усилия войск сосредоточены на завершении операции в Донецкой народной республике.

Валерий Герасимов

Валерий Герасимов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Валерий Герасимов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«В настоящее время линия боевого соприкосновения растянулась на 815 км. С учетом проводимых мероприятий по наращиванию боевых возможностей группировок войск обстановка на линии фронта стабилизирована»,— сказал господин Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

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