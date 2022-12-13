Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пушилин сообщил, что РФ контролирует больше 50% ДНР

Под контролем России находится больше 50% Донецкой народной республики, сообщил и. о. главы региона Денис Пушилин. По его словам, у военных стоит задача «освободить всю территорию ДНР в конституционных границах».

«Освобождено территорий ДНР… немногим более 50%. Если мы говорим о населении — для нас это самое важное — то здесь гораздо больше цифра, потому что численность населения в освобожденных населенных пунктах является достаточно большей, нежели уже на освобожденных территориях»,— сказал господин Пушилин «РИА Новости».

Россия с 24 февраля проводит на Украине военную операцию по приказу президента Владимира Путина. Глава государства называл ее целью защиту жителей Донбасса. Донецкая народная республика наряду с Луганской народной республикой, Запорожской и Херсонской областями была присоединена Россией в конце сентября. ЛНР в ходе военной операции полностью перешла под контроль РФ. Министр обороны Сергей Шойгу в июле объявил, что российские военные полностью контролируют территорию этой республики.

Леонид Уварчев

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...