Пушилин сообщил, что РФ контролирует больше 50% ДНР

Под контролем России находится больше 50% Донецкой народной республики, сообщил и. о. главы региона Денис Пушилин. По его словам, у военных стоит задача «освободить всю территорию ДНР в конституционных границах».

«Освобождено территорий ДНР… немногим более 50%. Если мы говорим о населении — для нас это самое важное — то здесь гораздо больше цифра, потому что численность населения в освобожденных населенных пунктах является достаточно большей, нежели уже на освобожденных территориях»,— сказал господин Пушилин «РИА Новости».

Россия с 24 февраля проводит на Украине военную операцию по приказу президента Владимира Путина. Глава государства называл ее целью защиту жителей Донбасса. Донецкая народная республика наряду с Луганской народной республикой, Запорожской и Херсонской областями была присоединена Россией в конце сентября. ЛНР в ходе военной операции полностью перешла под контроль РФ. Министр обороны Сергей Шойгу в июле объявил, что российские военные полностью контролируют территорию этой республики.

Леонид Уварчев