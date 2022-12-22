В Ярославскую облдуму внесен законопроект об уменьшении доли депутатов по партспискам

В Ярославскую областную думу внесены поправки в устав региона о сокращении общего количества депутатов, а также доли законодателей, избранных по партийным спискам. Авторами законопроекта являются члены фракции «Единой России», включая спикера Михаила Боровицкого и его заместителей. Поправки опубликованы на сайте думы.

Единороссы предлагают сократить списочное количество депутатов облдумы с 50 до 46. 34 из них будут избираться по одномандатным округам и только 12 — по партспискам. Таким образом, доля «списочников» в следующем составе областного парламента уменьшится с нынешних 50% (25 депутатов) до 26%.

Поправки будут рассмотрены на внеочередном заседании Ярославской облдумы завтра, 23 декабря. В начале ноября «Ъ» сообщал, что для изменения устава Ярославской области потребуется квалифицированное большинство голосов депутатов — 34. Поэтому «Единой России», имеющей в облдуме 32 мандата, потребуется поддержка оппозиции.

С конца 2018 года долю депутатов заксобраний, избираемых по пропорциональной системе, уменьшили уже в 11 регионах, в том числе в республиках Алтай и Марий Эл, Хабаровском и Приморском краях, Новгородской и Саратовской областях. «Единая Россия» в основном оправдывает избирательную реформу тем, что депутаты станут «ближе к избирателям», поскольку размеры одномандатных округов уменьшатся.

Александр Тихонов, Ярославль