Ярославль встал в очередь на сокращение

Как стало известно “Ъ”, в Ярославской областной думе, выборы в которую намечены на осень 2023 года, началось обсуждение вопроса об уменьшении доли депутатов, избранных по партийным спискам, с нынешних 50% до 25%. Также не исключен вариант сокращения общего числа депутатов либо с сохранением текущей пропорции одномандатников и «списочников», либо с ее изменением в пользу мажоритарной системы. За последние три года решения о снижении партийной составляющей в заксобраниях приняли уже более десятка регионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Законопроект об изменении процедуры избрания депутатов Ярославской облдумы еще не внесен, но депутаты во фракциях уже обсуждают будущую реформу, сообщил “Ъ” глава комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления Эльхан Мардалиев (КПРФ). По его словам, рассматриваются два варианта. Первый предусматривает сокращение доли депутатов, избранных по партспискам, с нынешних 50% до 25%. Всего в думе 50 депутатов, то есть 37 из них предлагается избирать по одномандатным округам и только 13 — по спискам. Второй вариант предполагает сокращение общего количества депутатов либо с сохранением текущего соотношения одномандатников и «списочников», либо опять же с уменьшением доли последних до 25%.

«На каком варианте остановятся, пока непонятно. Но поправки планируется принять в декабре—январе»,— пояснил господин Мардалиев. Реформа потребует внесения изменений в устав области, для чего нужно квалифицированное большинство голосов — 34. «Единая Россия» имеет в облдуме 32 мандата, десять мандатов у КПРФ, по три — у ЛДПР и «Справедливой России — За правду» и еще один — у «Коммунистов России». Таким образом, для принятия поправок к уставу единороссам придется вступать в переговоры с оппозицией. При этом Эльхан Мардалиев не уверен, что реформу, особенно вариант с сокращением общего количества депутатов, поддержат все члены фракции партии власти.

Спикер Ярославской облдумы Михаил Боровицкий («Единая Россия») подтвердил “Ъ”, что сейчас «обсуждаются разные варианты». Приоритетным он назвал сокращение общего количества депутатов. Господин Боровицкий связал это с унификацией на федеральном уровне: «Постепенно, я думаю, мы придем к тому, что разница в законодательных собраниях субъектов федерации не будет такой, как сегодня». По его мнению, в парламентах регионов должно заседать по 30–40 депутатов. В то же время вице-спикер облдумы единоросс Ольга Хитрова сказала “Ъ”, что не в курсе обсуждения избирательной реформы.

Напомним, что предусмотренная федеральным законом минимальная квота для «списочников» в парламентах субъектов РФ была снижена с 50% до 25% еще в 2013 году, но пользоваться новой нормой регионы начали лишь с конца 2018 года на фоне падения рейтингов власти после повышения пенсионного возраста. С тех пор долю депутатов, избираемых по спискам, уменьшили в 11 регионах, в том числе в республиках Алтай и Марий Эл, Хабаровском и Приморском краях, Новгородской и Саратовской областях. Как правило, реформу инициировали единороссы, ссылаясь на желание «усилить связи между депутатами и избирателями».

Отметим, что новый закон о публичной власти позволяет регионам и вовсе отказаться от партсписков, но пока к такому варианту прибегают только на муниципальном уровне. Так, в 2022 году списки отменили на выборах в муниципалитет (гордуму) Ярославля. По итогам голосования 9–11 сентября «Единая Россия» получила 34 мандата из 38 (89,47%), хотя на выборах в Госдуму-2021 по партспискам единороссы набрали в Ярославской области лишь 29,72% голосов.

Политолог Александр Кынев считает кампанию по сокращению доли «списочников» в заксобраниях «курсом на департизацию». «Смысл простой: по мажоритарным округам "Единая Россия" в среднем выигрывает около 80% мест, а по спискам — 50%, а может, и меньше. Соответственно, перевод на мажоритарную часть имеет абсолютно политические причины, задача — сохранить максимальную долю депутатов от "Единой России"»,— поясняет эксперт. Негативно он относится и к идее сокращения общего количества депутатов: «Это уменьшает представительность депутатов. Парламент — это не только орган, принимающий решения. Это институт, через который в политику приходят новые люди. Это замораживание политической системы».

Александр Тихонов, Ярославль