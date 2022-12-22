В Адыгее по факту гибели ребенка в ДТП при участии полицейского возбудили уголовное дело

В Адыгее по факту аварии, совершенной при участии сотрудника полиции, в которой погибла 9-летняя девочка, возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по республике.

ДТП произошло 15 декабря на участке дороги «Гатлукай — Адыгейск». Установлено, что при столкновении Toyota RAV и «ВАЗ-21154» ребенок получил тяжелые травмы. Девочку доставили в больницу Адыгейска, но, несмотря на оказанную помощь, пострадавшая скончалась на следующий день.

По предварительной информации, водитель кроссовера пытался совершить разворот и выехал на полосу встречного движения, где впоследствии произошло столкновение. В иномарке находились дознаватель МВД по Тахтамукайскому району и его друг. Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В отношении сотрудника полиции в МВД по Республике Адыгея проводят служебную проверку. Расследование продолжается, назначены необходимые экспертизы. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил взять на контроль обстоятельства расследования происшествия.

Анастасия Донскова