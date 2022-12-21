СК Адыгеи начал проверку сведений о гибели ребенка в аварии при участии дознавателя МВД

В Адыгее начали следственную проверку по сообщению СМИ о гибели девятилетнего ребенка в ДТП, в котором якобы участвовал дознаватель МВД по Тахтамукайскому району. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР республики.

По данным ведомства, авария произошла 15 декабря на территории Теучежского района Адыгеи. Столкновение автомобилей «ВАЗ-2115» и Toyota RAV4 произошло на участке Пчегатлукай — Адыгейск. В результате ДТП несовершеннолетняя пассажирка российского автомобиля скончалась.

Возможные причины аварии не уточняются, однако, по данным Telegram-канала Kub Mash, водитель кроссовера пытался совершить разворот и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с отечественным авто. Сообщается, что в иномарке находились дознаватель районного отдела МВД Махмуд Хапапхи и его знакомый Абрек Пшипиль.

Анастасия Донскова

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