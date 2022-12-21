СКР проконтролирует расследование гибели ребенка в аварии при участии дознавателя МВД в Адыгее

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о промежуточных результатах доследственной проверки по факту аварии в Адыгее, в которой погиб ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Председатель СКР также поручил руководителю регионального следственного управления СКР по Адыгее Александру Липало доложить об установленных обстоятельствах произошедшего. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

ДТП произошло 15 декабря на территории Теучежского района на участке Пчегатлукай — Адыгейск. При столкновении «ВАЗ-2115» и Toyota RAV4 погибла несовершеннолетняя пассажирка российского автомобиля. По данным Telegram-канала Kub Mash, в иномарке находились дознаватель районного отдела МВД Махмуд Хапапхи и его знакомый Абрек Пшипиль.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram