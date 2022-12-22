МИД РФ предупредил Грецию о последствиях в случае передачи С-300 Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала дискуссии в Греции насчет поставок российских зенитно-ракетных комплексов С-300 Украине в обмен на американские Patriot. Госпожа Захарова отметила, что это нарушает договоренности между Москвой и Афинами и что вся направленная Украине военная техника будет рассматриваться российскими военными в качестве законной цели.

«Речь идет о грубейшем нарушении положения российско-греческого межправительственного соглашения о военно-техническом сотрудничестве от 30 октября 1995 года и о поставке продукции военного назначения от 3 декабря 2013 года, которые недвусмысленно запрещают Греции реэкспорт поставленной нами военной техники третьей стороне без согласия России. Попрание договорных обязательств неизбежно будет иметь последствия, не говоря уже о существующем ослаблении обороноспособности Греции в сфере ПВО»,— сказала госпожа Захарова на брифинге. Трансляция велась на странице МИД РФ «ВКонтакте».

Накануне, 21 декабря, Греция официально заявила, что правительство не обсуждает отправку ЗРК Украине. Кроме того, США официально подтвердили планы передачи Украине своих систем Patriot.

О ходе военной операции России — в онлайн-трансляции «Ъ».

Леонид Уварчев