В тюменских школах отменили дистант для учеников с 26 декабря

В школах Тюмени отменили дистанционные уроки в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ. По данным информационного центра правительства Тюменской области, продлевать дистанционный режим обучения не планируется и с 26 декабря обучение будет проходить в очном формате.

При этом, как сообщают в правительстве, сейчас важно соблюдать меры профилактики: входной фильтр, термометрия, проветривание, санитарная обработка.

Напомним, с 15 по 23 декабря все школы и учреждения дополнительного образования Тюмени перешли на дистанционный режим, либо временно приостановили работу из-за роста заболеваемости. По данным на 15 декабря, 70% заболевших ОРВИ и гриппом в Тюменской области — это дети младше 14 лет.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте