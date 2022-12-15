В Тюменской области 70% заболевших ОРВИ и гриппом — дети младше 14 лет

Дети младше 14 лет составили 70% от числа заболевших ОРВИ и гриппом в Тюменской области. Об этом рассказали в правительстве региона.

Уточняется, что в регионе зафиксировано ухудшение эпидемиологической ситуации и рост числа обращений в поликлиники. «Уже появляются осложнения в виде пневмоний, воспаления легких. У нас работают все компьютерные томографы. Диагностика проводится в очень короткие сроки»,— отметила замдиректора Департамента здравоохранения Тюменской области Татьяна Новикова. Она призвала жителей региона соблюдать масочный режим, защищать себя от вирусных инфекций и меньше находиться в местах массового пребывания людей.

В правительстве региона рассказали, что медицинские службы переведены на усиленный режим работы — служба неотложной помощи Тюменской области работает круглосуточно, а кабинеты-фильтры в поликлиниках принимают людей с признаками вирусных инфекций с 7:00 до 22:00.

Ранее на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии Тюменской области из-за ухудшения эпидобстановки было принято решение о переводе всех школ Тюмени в режим дистанционного обучения с 15 по 23 декабря. Учреждения дополнительного образования должны либо перейти на дистант, либо приостановить работу. По данным тюменского управления Роспотребнадзора, за прошедшую неделю, с 5 по 11 декабря, рост заболеваемости инфекциями составил 39%, показатель заболеваемости выше недельного эпидпорога на 40%.

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Катерина Якушева