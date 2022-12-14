Все школы Тюмени перевели на дистант из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом

С 15 по 23 декабря все школы и учреждения дополнительного образования Тюмени перейдут на дистанционный режим, либо временно приостановят работу. Соответствующее решение приняли на заседании Санитарно-противоэпидемической комиссии Тюменской области, сообщили в telegram-канале правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что в Тюменской области уже несколько недель ухудшается эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом. Так, за минувшую неделю, с 5 по 11 декабря, заболеваемость выросла на 39%, что выше недельного эпидпорога на 40%.

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