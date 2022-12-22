Мэра Алапаевска, желавшего попасть добровольцем на спецоперацию, отправили в отставку

Полномочия главы Алапаевска (Свердловская область) Сайгида Билалова прекращены досрочно на заседании городской думы, сообщил местный депутат Сергей Подкорытов. До избрания нового мэра его обязанности будет исполнять первый заместитель Сергей Карабатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сайгид Билалов

Фото: Администрация Муниципального образования город Алапаевск Сайгид Билалов

Фото: Администрация Муниципального образования город Алапаевск

Среди причин отставки депутаты указали, что Сайгид Билалов не исполнил решения суда по водоснабжению поселка Нейво-Шайтанский, строительству очистных сооружений в поселке Асбестовский и строительству тротуара в деревне Алапаиха. Кроме того, он не смог решить вопрос по своевременному содержанию автомобильных дорог и вывозке снега в зимний период 2021–2022 годов. Также ему в вину ставится то, что он сорвал сроки строительства дома для переселенцев из ветхого жилья, хотя на выкуп квартир было выделено 120 млн руб. из бюджета Свердловской области.

Ранее несколько депутатов гордумы Алапаевска составили обращение к Сайгиду Билалову с требованием сложить полномочия градоначальника. Господин Билалов ответил, что эти требования «не отражают мнения думы в целом и не основаны на законе». «Собственного желания для ухода в отставку не имею. Планирую и в дальнейшем продолжать свою благотворную деятельность в качестве главы муниципального образования город Алапаевск»,— указал Сайгид Билалов в своем ответе депутатам. Его также публиковал депутат Подкорытов.

Сайгид Билалов занимал должность мэра с декабря 2018 года. Широкую известность он получил в марте, когда попросил военкомат отправить его самого и его сыновей участвовать в специальной военной операции (СВО) России на Украине. Его старшего сына Руслана мобилизовали в конце сентября, в ноябре он был ранен в результате обстрела боевых беспилотников. После реабилитации в декабре он вернулся в зону спецоперации.

Катерина Якушева, Екатеринбург