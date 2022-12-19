Сын мэра Алапаевска отправился в зону СВО после ранения

Старший сын мэра Алапаевска (Свердловская область) Сайгида Билалова Руслан, пострадавший на военной спецоперации во время обстрела боевых беспилотников, после реабилитации возвращается в зону СВО. Об этом сообщил глава уральского города во «ВКонтакте».

«После месяца реабилитации и операции после боевого ранения, проводил сына в воинскую часть. Там, после проведенной комиссии, будет решаться вопрос о его дальнейшей мобилизации на спецоперацию. Руслан готов ко всему», — отметил Сайгид Билалов.

Руслан Билалов был мобилизован на спецоперацию в конце сентября. При этом еще в марте Сайгид Билалов попросил военкомат отправить его и сыновей участвовать в военной операции. Тогда он говорил, что в зону операции готовы ехать также его двое сыновей. Руслан Билалов, по словам отца, в 2014 году проходил службу в воздушно-десантных войсках.

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