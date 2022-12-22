Туристы переключились на Узбекистан

Россияне стали чаще выбирать Армению и Узбекистан в качестве мест для проведения новогодних каникул. Наряду с Таиландом, Турцией и Объединенными Арабскими Эмиратами эти страны вошли в пятерку самых популярных январских направлений по версии сервиса «Яндекс Путешествия». Но крупные операторы с государствами СНГ работают неохотно, как правило путешественникам приходится самим покупать авиабилеты и бронировать номера в гостиницах или прибегать к помощи организаторов авторских туров. О том, как это происходит и ради чего стоит посетить Армению и Узбекистан расскажет Лилия Галявиева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Первое, чем Армения и Узбекистан подкупают российских туристов, это погода: по сравнению с Москвой или Санкт-Петербургом очень даже комфортно — температура воздуха в январе редко опускается ниже нуля. Но при желании можно насладиться и традиционными зимними активностями — в обеих странах есть свои горнолыжные курорты.

Еще одно преимущество — безвизовый режим и возможность прямого перелета. В Армению же и вовсе можно въехать по внутреннему российскому паспорту. Но до недавних пор рынок эти направления особенно не замечал и только сейчас, когда Европа для граждан стала существенно менее доступной, бизнес начал обращать внимание на страны СНГ, говорит представитель сервиса путешествий Tutu.ru Тимур Юсупов: «Многие направления пока не настолько развиты в плане пакетного туризма.

Туры продают, но это совершенно не тот объем и не тот сервис, который может предложить, например, Турция. При этом и Узбекистан, и Армения, и вообще ближнее зарубежье не первый год уже выходят в топы. Страны Центральной Азии и Закавказье удобны — там многие говорят на русском, нет языкового барьера».

Запрос на разработку экскурсионных и гастрономических туров в странах СНГ, по словам собеседников “Ъ FM”, в 2022 году появился и у состоятельных клиентов. Чаще всего они интересуются Узбекистаном. Правда, если на первом месте стоит размещение в пятизвездном отеле уровня Four Seasons — это направление может разочаровать.

Скорее, туристам стоит рассчитывать на крепкую четверку — с комфортом, но без изыска. С другой стороны, как правило, гостям предлагается настолько насыщенная программа, что в номерах они успевают разве что поспать и принять душ, говорит начальник отдела продаж туристической компании «Содис» Ирина Мануильская: «В Узбекистан едут за сказкой Алладина. У нас есть респектабельный дом достаточно богатого узбека, к которому можно прийти в гости и он расскажет, как строился этот исторический объект, что что означают узоры и так далее. Устроить дегустацию разных видов плова — это тоже интересно, особенно, когда начинаешь понимать, в чем разница в зависимости от региона».

С бюджетом от 100 тыс. руб. на человека за неделю туристы могут практически ни в чем себе не отказывать. Тем, кто располагает более скромными средствами, в Узбекистане тоже придется комфортно.

Похожая ситуация и в случае с Арменией, и к этому варианту тоже стоит присмотреться, говорит сооснователь агентства авторских туров TWTravel.ru Лилия Сабирзянова: «Жители Армении уважительно относятся к россиянам. Это тоже один из параметров выбора направления для путешествия. Армения очень добродушна, а в путешествии по этой стране можно соединить и горы, и вкусную еду, и радушие, и красоту. Плюс, очень хороший уровень виноделия».

Вот только тех, кто рассматривает возможность провести в Узбекистане или Армении ближайшие новогодние праздники, может ждать неприятный сюрприз: все-таки за неделю до даты икс самые достойные объекты размещения уже почти полностью забронированы. Впрочем, считанные свободные места у организаторов авторских туров пока еще сохраняются.

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