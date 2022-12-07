Египет открывает высокий сезон

Новогодние туры в Египет подорожали на 20%, а отдых в России — на 10%. В среднем отдых на берегу Красного моря обойдется в 197 тыс. руб., сообщили в Российском союзе туриндустрии. Там отметили, что доля бронирований по этому направлению составляет 24%, тогда как в 2021 году показатель был на уровне 43%. На первом месте в рейтинге предпочтений по новогоднему отдыху у россиян отечественные города и курорты. На них приходится почти треть от всего объема проданных путевок на период праздников. Потом идет Египет, на третьем-четвертом местах Объединенные Арабские Эмираты и Таиланд, а замыкает пятерку Турция. С подробностями — Елена Иванова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Долететь до Египта можно уже даже из Калининграда, правда, с пересадкой в Турции. Однако такое активное расширение рейсов к берегам Красного моря приводит к увеличению спроса.

Как отмечает генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян, этой зимой Египет станет одним из самых популярных направлений у россиян: «Новогодние туры всегда дороже, чем обычные. Все отели поднимают цены в высокий сезон. Египет — главное направление для россиян в зимний период, можно сказать, "зимняя Турция". Потому что отдых на курортах Красного моря сейчас относительно недорогой. Если брать все бронирования за рубеж, Египет сейчас занимает более половины. Очень много вылетов — прямые рейсы доступны не только из Москвы, но еще и из 15 городов».

В среднем недельный отдых в Египте начинается от 180 тыс. руб., а Новый год, например, в Дубае обойдется минимум в 300 тыс. руб. У терпеливых россиян есть возможность воспользоваться хорошей скидкой.

Вице-президент по вопросам выездного туризма Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян отмечает, что ближе к праздникам операторы начнут распродавать остатки, но не по всем направлениям: «По Египту, Эмиратам и Турции стоит ожидать небольшого снижения цен. Когда операторы и авиакомпании поймут, что весь потенциал заложенных мест не реализован, они попробуют опустить стоимость туров. Появятся и так называемые горящие путевки.

Но где их точно не стоит ожидать, так это на Мальдивах, в Юго-Восточной Азии и Таиланде. Популярностью начинает пользоваться индийское направление — Гоа, куда возобновились прямые рейсы».

Популярные у туристов в период новогодних праздников российские города не остались в стороне и тоже подорожали. Как рассказали “Ъ FM” представители рынка, цены на туры по стране увеличились на 10-12%.

Среди отечественных направлений большим спросом пользуются горнолыжные курорты, а также экскурсионные программы, рассказал гендиректор турфирмы «Дельфин»: «В Красной Поляне высокий сезон и максимальные цены. Средний чек вместе с перелетом из Москвы — порядка 150 тыс. руб. на двоих за пять-шесть дней в отеле "четыре звезды" с питанием.

На втором месте район Кавказских Минеральных Вод. Средний чек на семь-восемь дней — около 100 тыс. Самое бюджетное направление — Санкт- Петербург. Классическая поездка на три дня на двоих обойдется примерно в 35-37 тыс. руб. При этом можно выбрать поезд или самолет, билеты недорогие».

Туроператоры возлагают большие надежды на Подмосковные базы отдыха. Как рассказали “Ъ FM” участники рынка, сейчас по числу бронирований этот регион находится на пятом месте, но ситуация должна измениться в середине декабря. Тур для двоих на четыре дня рядом с Москвой обойдется в 80 тыс. руб.

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Яна Загоровская