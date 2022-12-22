«Новая жизнь» планирует около 100 тысяч кв. м. жилья в Автозаводском районе

Ульяновская девелоперская группа «Новая жизнь», за рекордную цену в 301,6 млн руб. выигравшая право аренды свыше 8 га на Львовской улице, запланировала высотную застройку на территории бывшей военной базы. Как следует из презентации минградразвития Нижегородской области по проектам комплексного развития территорий, застройщик ООО СЗ «Новая жизнь 15 дом» прогнозирует строительство на этом участке 99,2 тыс. кв. м. жилой площади.

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Кроме того, инвестор за свой счет также должен построить детский сад на 240 мест ориентировочно стоимостью 240 млн руб. Нижегородские застройщики, ранее проигравшие ажиотажные торги КРТ за земельный участок группе ульяновского девелопера Дамира Абдрахманова, считали, что высокая стоимость бывшей военной базы чревата для проекта экономическими рисками.

Как застройщик получил участок – в материале «Ъ-Приволжье» «Нижнему Новгороду пообещали "Новую жизнь"».

Иван Сергеев