Мэра Алапаевска Сайгида Билалова отправили в отставку

Городская дума Алапаевска (Свердловская область) приняла решение с 22 декабря отправить в отставку мэра Сайгида Билалова. Такое решение опубликовал депутат гордумы Сергей Подкорытов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «ВКонтакте» Сайгида Билалова Фото: «ВКонтакте» Сайгида Билалова

Среди причин отставки указано, что Сайгид Билалов не исполнил решения суда по водоснабжению поселка Нейво-Шайтанский и строительству очистных сооружений в поселке Асбестовский, не смог решить вопрос по своевременному содержанию автомобильных дорог и вывозе снега в зимний период 2021-2022 годов, сорвал сроки строительства дома для переселенцев из ветхого жилья, для чего на выкуп квартир из бюджета Свердловской области было выделено 120 млн руб.

Согласно документу, до избрания нового главы Алапаевска его полномочия возложат на первого замглавы города Сергея Карабатова.

Ранее господин Подкорытов и несколько его коллег из гордумы Алапаевска составили обращение к главе города Сайгиду Билалову с требованием о сложении им полномочий градоначальника. Господин Билалов ответил, что не планирует это делать. «Требования о сложении полномочий нескольких депутатов, не отражают мнения думы муниципального образования город Алапаевск в целом и не основаны на законе. Собственного желания для ухода в отставку не имею. Планирую и в дальнейшем продолжать свою благотворную деятельность в качестве главы муниципального образования город Алапаевск»,— написал Билалов в своем ответе депутатам.

Сайгид Билалов в первые дни военной спецоперации РФ на территории Украины направил на имя городского военного комиссара Руслана Петруковича заявление о том, что он и его сыновья Евгений и Шамиль готовы идти в качестве добровольцев. После этого его старший сын Руслан пострадал во время обстрела боевых беспилотников, но прошел реабилитацию и вернулся в зону СВО.

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Катерина Якушева