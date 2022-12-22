Путин внес в Совет федерации кандидатуры прокуроров новых регионов

Президент РФ Владимир Путин внес в Совет федерации на согласование кандидатуры прокуроров ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Как сообщает пресс-служба Совфеда, кандидатуры рассмотрят сегодня, 22 декабря.
В соответствии с представлением президента:
- На должность прокурора Луганской Народной Республики (ЛНР) предлагается назначить Глеба Михайлова;
- прокурора Донецкой Народной Республики (ДНР) — Андрея Спивака;
- прокурора Запорожской области — Кирилла Осипчука;
- прокурора Херсонской области — Андрея Петрова.
Принятое по итогам консультации решение комитеты верхней палаты направят председателю Совфеда Валентине Матвиенко для информирования главы государства.
Глеб Михайлов ранее работал в Дагестане, Чечне и Мурманской области, Андрей Спивак был замглавы прокуратуры ДНР, Кирилл Осипчук работал первым замом ростовского прокурора, Андрей Петров работал в органах прокуратуры в Кировской и Новосибирской областях.
В конце сентября в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Местные избиркомы сообщили, что большинство участников плебисцита одобрили присоединение к РФ. Владимир Путин подписал соответствующее соглашение 30 сентября, а 5 октября назначил врио глав регионов.
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