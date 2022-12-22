Путин внес в Совет федерации кандидатуры прокуроров новых регионов

Президент РФ Владимир Путин внес в Совет федерации на согласование кандидатуры прокуроров ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Как сообщает пресс-служба Совфеда, кандидатуры рассмотрят сегодня, 22 декабря.

В соответствии с представлением президента:

На должность прокурора Луганской Народной Республики ( ЛНР ) предлагается назначить Глеба Михайлова;

) предлагается назначить Глеба Михайлова; прокурора Донецкой Народной Республики ( ДНР ) — Андрея Спивака;

) — Андрея Спивака; прокурора Запорожской области — Кирилла Осипчука;

— Кирилла Осипчука; прокурора Херсонской области — Андрея Петрова.

Принятое по итогам консультации решение комитеты верхней палаты направят председателю Совфеда Валентине Матвиенко для информирования главы государства.

Глеб Михайлов ранее работал в Дагестане, Чечне и Мурманской области, Андрей Спивак был замглавы прокуратуры ДНР, Кирилл Осипчук работал первым замом ростовского прокурора, Андрей Петров работал в органах прокуратуры в Кировской и Новосибирской областях.

В конце сентября в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Местные избиркомы сообщили, что большинство участников плебисцита одобрили присоединение к РФ. Владимир Путин подписал соответствующее соглашение 30 сентября, а 5 октября назначил врио глав регионов.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева