Семь кабинетов отремонтировали в школе №88 в столице Удмуртии после стрельбы

В столице Удмуртии продолжаются работы по ремонту школы №88, где в сентябре произошла стрельба. В настоящее время здесь отремонтировали семь кабинетов из 10, сообщил в Telegram председатель правительства региона Ярослав Семенов по итогу проверки хода работ.

Кроме того, в школе заменили магистральные электросети, провели разводку слаботочных сетей видеонаблюдения, оповещения о пожаре и охранной сигнализации, а также заменили сантехнику, плитку в санузлах и расширили проходы в раздевалках.

«Работы еще немало, но все делаем тщательно: главное, чтобы и детям и учителям в новом помещении было комфортно и безопасно»,— подчеркнул господин Семенов.

Напомним, в результате трагедии, произошедшей 26 сентября в ижевской школе, погибли 18 человек, среди которых 11 детей. Еще 20 человек получили ранения. 34-летний Артем Казанцев, устроивший стрельбу, покончил с собой. Возбуждены уголовные дела по трем статьям. Пострадавшие при стрельбе ученики школы №88 Ижевска продолжают лечение и реабилитацию.