Один из пострадавших при стрельбе в ижевской школе ребенок остается в тяжелом состоянии

Пострадавшие при стрельбе ученики школы №88 Ижевска продолжают лечение и реабилитацию. Об этом сообщает пресс-служба минздрава. По словам заместителя министра здравоохранения Удмуртии Натальи Соколовой, все 13 детей, которые проходили лечение в федеральных клиниках Москвы, вернулись в Ижевск.

«Они продолжают находиться под диспансерным наблюдением врачей. Мы на постоянной связи с родителями и продолжаем оказывать им всяческую помощь и поддержку. На данный момент три ребенка проходят реабилитацию и восстановительное лечение в Республиканской детской клинической больнице. Еще трое после новогодних праздников отправятся для реабилитации в московские клиники. С каждой семьей наши специалисты работают индивидуально, ведем каждого ребенка от обследований до оформления необходимых документов»,— прокомментировала госпожа Соколова.

В минздраве добавили, что один из пострадавших детей остается в тяжелом состоянии. Ребенок будет переведен в паллиативное отделение для дальнейшего наблюдения.

Помимо этого, 225 учеников школы прошли санаторно-курортное лечение, 540 детей побывали в загородном лагере «Оранжевое настроение». 414 взрослых и 281 ребенок получили психологическую помощь.

Напомним, в результате трагедии, произошедшей 26 сентября в ижевской школе, погибли 18 человек, среди которых 11 детей. Еще 20 человек получили ранения. 34-летний Артем Казанцев, устроивший стрельбу, покончил с собой. Возбуждены уголовные дела по трем статьям.