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Коммерсантъ FM
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обновлено 08:47

Курс доллара превысил 72 руб., евро — 76 руб.

Доллар торгуется на Мосбирже на уровне выше 72 руб. Стоимость евро превысила 76 руб. Последний раз американская и европейская валюта достигали таких показателей 29 апреля.

В 8:38 стоимость доллара составляла 72,02 руб., это на 1,02 руб. больше, чем днем ранее. Евро торгуется на уровне 76,85 руб. (+1,25 руб.). Курс юаня составляет 10,27 руб. (+19 коп.).

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Курсы основных валют на российском рынке обновляют многомесячные максимумы на фоне роста спроса из-за опасений снижения притока валютной выручки в страну, а также на фоне введения новых санкций со стороны Евросоюза.

Подробнее о снижении курса рубля — в публикации «Ъ» «На валюту поступил спрос».

Леонид Уварчев

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