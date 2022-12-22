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Коммерсантъ FM
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Зеленский выступил в Конгрессе США

После завершения совместной с президентом США Джо Байденом пресс-конференции украинский лидер Владимир Зеленский выступил перед американскими конгрессменами. В речи к представителям обеих палат парламента господин Зеленский призвал США продолжать поддерживать Украину ради будущего «наших детей и внуков», назвал 2023 год поворотным в российско-украинском конфликте и поблагодарил американский народ за помощь.

Основные тезисы из выступления Владимира Зеленского в Конгрессе:

  • США не смогут игнорировать украинские события ввиду глобальной мировой интеграции — «океан не спасет» США от политических и военных катаклизмов в других частях света.
  • Ждать шагов к миру от «террористических режимов» — наивно. США могут ускорить победу Украины и воспрепятствовать деструктивной международной деятельности Ирана и России.
  • Единственное, чего хотят все украинцы на Новый год — это победы.
  • Украина, США и их союзники «поставят на место» всех, кто покушается на свободу и порядок в мире (украинский президент использовал формулировку «Put in place», проговорив по слогам фразовый глагол «Put in» — это указание на игру слов и его созвучие с фамилией действующего президента России).
  • Деньги, которые США выделяют в виде финансовой помощи для Украины — это не благотворительность, а инвестиция в укрепление глобальной архитектуры безопасности.
  • Американские солдаты не должны воевать за Украину, а украинская сторона их об этом не просит — поскольку военнослужащие ВСУ «прекрасно могут управлять американскими танками и самолетами».

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В конце выступления Владимир Зеленский подарил спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси украинский флаг, подписанный военнослужащими ВСУ, сражающимися за Бахмут. Госпожа Пелоси также подарила украинскому президенту американский флаг, который развевался над Капитолием в честь визита господина Зеленского.

Андрей Сапожников

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