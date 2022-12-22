Зеленский выступил в Конгрессе США

После завершения совместной с президентом США Джо Байденом пресс-конференции украинский лидер Владимир Зеленский выступил перед американскими конгрессменами. В речи к представителям обеих палат парламента господин Зеленский призвал США продолжать поддерживать Украину ради будущего «наших детей и внуков», назвал 2023 год поворотным в российско-украинском конфликте и поблагодарил американский народ за помощь.

Основные тезисы из выступления Владимира Зеленского в Конгрессе:

США не смогут игнорировать украинские события ввиду глобальной мировой интеграции — «океан не спасет» США от политических и военных катаклизмов в других частях света.

Ждать шагов к миру от «террористических режимов» — наивно. США могут ускорить победу Украины и воспрепятствовать деструктивной международной деятельности Ирана и России.

Единственное, чего хотят все украинцы на Новый год — это победы.

Украина, США и их союзники «поставят на место» всех, кто покушается на свободу и порядок в мире (украинский президент использовал формулировку «Put in place», проговорив по слогам фразовый глагол «Put in» — это указание на игру слов и его созвучие с фамилией действующего президента России).

Деньги, которые США выделяют в виде финансовой помощи для Украины — это не благотворительность, а инвестиция в укрепление глобальной архитектуры безопасности.

Американские солдаты не должны воевать за Украину, а украинская сторона их об этом не просит — поскольку военнослужащие ВСУ «прекрасно могут управлять американскими танками и самолетами».

В конце выступления Владимир Зеленский подарил спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси украинский флаг, подписанный военнослужащими ВСУ, сражающимися за Бахмут. Госпожа Пелоси также подарила украинскому президенту американский флаг, который развевался над Капитолием в честь визита господина Зеленского.

Андрей Сапожников