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Коммерсантъ FM
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Власти Москвы не собираются больше увеличивать число дорожных камер

В Москве установлено 3,8 тыс. дорожных камер, их количество пока увеличиваться не будет, заявил в интервью «Ъ» столичный вице-мэр Максим Ликсутов. По его словам, если в столичном Дептрансе видят, что наличие камеры снижает аварийность на определенном участке дороги, ее перемещают в другое место.

«Как только мы видим, что камера выполнила свою задачу — проблема с аварийностью ушла, водители контролируют свой скоростной режим — мы не покупаем новую, а перевешиваем на новое место или новую выделенную полосу,— рассказал господин Ликсутов. — В 2021–2022 года мы перевешивали комплексы почти 900 раз. Считаем, сегодня в Москве достаточно камер, чтобы контролировать безопасность движения по всему городу».

Камеры, как считает вице-мэр, помогают сотрудникам полиции разыскивать угнанные машины: фотовидеофиксация снизила число автомобильных краж в Москве в семь раз с 2015 года — с 8,7 тыс. до 1,2 тыс машин.

Ранее стало известно о планах ГИБДД закупить в 2023 году камеры, которые будут встраиваться в балку со спецсигналами патрульных машин ДПС. Такие приборы способны на ходу фиксировать превышения скорости и выезды на выделенку, а также выявлять в потоке угнанный транспорт.

Читайте полную версию интервью с Максимом Ликсутовым в материале «Ъ».

Иван Буранов, Андрей Сапожников

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