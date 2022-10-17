Дорожные камеры подружат с мигалками

В 2023 году Госавтоинспекция собирается закупать камеры нового типа — встроенные в систему мигалок патрульных машин ДПС. Такие приборы способны прямо на ходу фиксировать превышения скорости и выезды на выделенку, а также выявлять в потоке угнанный и неправильно припаркованный транспорт. Планы по применению этой технологии ГИБДД анонсировала еще в 2019 году; с тех пор некоторые регионы закупили приборы и используют их в пилотном режиме. Производители комплексов уже заявили, что готовы к поставкам для полиции. Стоимость одного такого комплекта из камер и мигалок составляет 4–4,8 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первые прототипы сигнальных балок с встроенными камерами ГИБДД показала еще в 2019 году в Екатеринбурге

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Первые прототипы сигнальных балок с встроенными камерами ГИБДД показала еще в 2019 году в Екатеринбурге

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Глава ГИБДД России Михаил Черников на выставке «Дорога 2022» заявил о планах закупить в 2023 году сигнальные балки с встроенными камерами, которые будут монтироваться на крышах патрульных автомобилей. Об этих намерениях “Ъ” рассказывал еще в 2019 году: тогда Госавтоинспекция позаимствовала идею у полиции Азербайджана. В России сейчас существует два производителя подобных балок — московское ООО «Технологии распознавания» (модель «Автоураган-МС») и смоленское ООО «Арсенал 67» (модель «Кибер-шериф»). Устройство комплексов примерно одинаковое — есть встроенные камеры видеообзора, распознавания номеров, радары, система очистки оптики. Приборы способны фиксировать превышения скорости, нарушения правила парковки, выезд на обочину, выделенную полосу и другие нарушения, причем на ходу. В пятницу Михаил Черников демонстрировал работу камер вице-премьеру Марату Хуснуллину в ходе обхода выставки: обе балки были выставлены на стенде Госавтоинспекции.

В пилотном режиме камеры уже применяются (с рассылкой штрафов) в Смоленской области, Якутии, Дагестане и других регионах, но массовых закупок по линии МВД не происходило. Московский ЦОДД, к примеру, тестирует с 2021 года обе модели сразу на двух служебных машинах. Стоимость каждого устройства варьируется в пределах 4–5 млн руб. за штуку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Буранов, Коммерсантъ Фото: Иван Буранов, Коммерсантъ

Новые комплексы будут закупаться в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД), пояснил замглавы ГИБДД России Ленар Габдурахманов. В опубликованном паспорте федерального проекта «Безопасность дорожного движения» (составная часть БКД) заложен план по закупке 150 «аппаратно-программных комплексов», по описанию совпадающих с новыми балками. Работа «по постановке на снабжение данных балок» фактически начнется уже в 2022 году, заявил господин Габдурахманов. «Планируем осуществлять апробацию, потом приемку, после чего при соблюдении всех необходимых требований устройства будут поставлены на снабжение»,— пояснил он.

«За два года применения нашей балки можем заявить, что прибор востребован и необходим,— заявил “Ъ” представитель компании "Технологии распознавания" Сергей Кусов.— В боевом режиме камеры начали применять фактически в этом году. Из регионов мы уже получаем информацию о том, что камеры достаточно эффективны и выполняют задачи, которые ранее были неосуществимы». Господин Кусов подчеркнул, что комплекс постоянно развивается: к примеру, недавно появился задний радар для фиксации нарушителей, которые двигаются с превышением скорости сзади патрульной машины.

В свою очередь, гендиректор компании «Арсенал 67» Сергей Василевский рассказал “Ъ” о планах по строительству к апрелю 2023 года завода по производству балок в рамках совместного предприятия с «Ростелекомом» (компания выступает оператором систем фотовидеофиксации в ряде регионов). «Наши комплексы уже используются ГИБДД в Смоленской области, в Казахстане, также ведем переговоры о поставках с Узбекистаном, Киргизией и ОАЭ»,— говорит господин Василевский. Прибор, добавил он, можно использовать также для распознавания лиц при поиске граждан, находящихся в базе розыска. Также есть опция по подключению внутрисалонной камеры и фиксации происходящего внутри автомобиля ДПС для выявления различных «коррупционных ситуаций», заметил Сергей Василевский. Есть также защита от ошибок. «Скорость патрульного авто измеряется двумя независимыми способами — радарным и по GPS, и если они не совпадают, то материал автоматически уходит в корзину, штрафа не будет»,— отметил господин Василевский.

Эксперт по дорожным камерам Григорий Шухман обращает внимание на ряд важных нюансов при применении новых балок. При фиксации скорости в движении, говорит он, возникает проблема с перепроверкой результата на ошибки, поскольку каждое новое измерение происходит на разных участках дороги и с различной скоростью патрульного автомобиля. «Документирование» других видов нарушений с балки (кроме превышения скорости), вероятно, будет происходить в ручном режиме, с дальнейшей остановкой нарушителя на месте либо его вызовом в ГИБДД, добавляет эксперт. «Для того чтобы видеоаналитика работала автоматически, нужен определенный угол обзора и установка камер над дорогой, причем часто с предварительной разметкой контрольной зоны»,— пояснил господин Шухман.

Иван Буранов, Казань