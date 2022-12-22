Мэрия Москвы пересмотрит планы по строительству метро после запуска БКЛ

После запуска в первом квартале 2023 года всей Большой кольцевой линии (БКЛ) метро столичные власти, скорее всего, будут корректировать госпрограмму по развитию транспорта Москвы, рассказал в интервью «Ъ» столичный вице-мэр Максим Ликсутов. Он пояснил, что БКЛ окажет «серьезное положительное влияние на всю транспортную систему города».

«Там заложена огромная провозная способность, которая может увеличиваться, в том числе, за счет сокращения интервалов движения поездов,— сказал господин Ликсутов. — БКЛ существенным образом поменяет весь ландшафт дальнейших решений по развитию всех видов транспорта по Москве и Московской области». Очередность строительства и запуска ранее запланированных линий, вероятно, также будет уточняться.

«Мэр Москвы нам поручил подготовить в первой половине следующего года уточненную программу, часть которой — стратегия развития пригородных железнодорожных перевозок в Центральном транспортном узле с РЖД на 2025–2030 годы, и, конечно, к ней должна быть привязана и городская программа развития метрополитена»,— заявил господин Ликсутов.

Уточненную карту развития метрополитена до 2035 года ранее опубликовал НИИ МосТрансПроект. Как пояснили в исследовательском институте, пересадки с диаметра на линии метро в центре пока не согласованы.

Читайте полную версию интервью с Максимом Ликсутовым в материале «Ъ».

Иван Буранов, Андрей Сапожников