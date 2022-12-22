Займы обрусели

Центр финансовой поддержки (ЦФП) меняет собственника с кипрского холдинга на его российских владельцев. Это не первая МФО, проходящая через процедуру редомициляции. Суть в том, чтобы облегчить выплату дивидендов российским владельцам и доступ к финансированию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Гребенщиков, Коммерсантъ Фото: Михаил Гребенщиков, Коммерсантъ

ЦФП меняет акционера, следует из данных раскрытия информации. Решение об этом было принято 12 декабря, а 21 декабря сделка была завершена. До сих пор акционером ЦФП была кипрская компания Guinford Management Limited. Теперь она передает акции новому собственнику, причем 90% акций дарится, остальные продаются по символической цене.

«Продажу планируется осуществить резидентам России, которые являются текущими собственниками кипрской компании,— пояснил гендиректор ЦФП Андрей Черпалюк.— Целью сделки является уход из юрисдикции недружественного государства».

По данным «Эксперт РА», портфель займов ЦФП на 1 июля 2022 года — 7,7 млрд руб. Недавно компания купила МФК «Займ Онлайн» (см. “Ъ” от 25 ноября). Портфель последней — 1,9 млрд руб. Чистая прибыль ЦФП за первое полугодие 2022 года — 249 млн руб. «Займ Онлайн» — 58 млн руб. Собственный капитал компаний — 804 млн руб. и 149 млн руб. соответственно.

Среди крупных МФО иностранные акционеры — не редкость, причем в основном из недружественных юрисдикций. Так что редомициляция (переход в другую юрисдикцию) — в целом тренд для сектора, говорит исполнительный директор «Иволга Капитала» Дмитрий Александров. «Контроль со стороны недружественных нерезидентов значительно сокращает возможности для бизнеса и его финансирования, и МФО тут не исключение,— поясняет он.— В частности, таким компаниям сложно работать с ценными бумагами, и комплаенс-процедуры с контрагентами занимают большее время». Наконец, в такой структуре владения нельзя выплатить дивиденды и зачастую ограничены возможности по корпоративному управлению. Из крупных МФО уже перевел владение с кипрского холдинга MoneyMan, «МигКредит» находится в процессе.

«Кипр относится к числу недружественных стран, трансграничные трансакции, связанные с зарегистрированными в нем акционерными обществами, существенно ограничены»,— поясняет управляющий партнер ЮК «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. Однако «релоцировать» какие бы то ни было активы из недружественной страны сейчас крайне затруднительно. В случае с ЦФП речь идет о передаче долей, принадлежащих кипрскому офшору, российское юрлицо у компании уже есть. Так что, вероятно, ЦФП таким образом исполняет требования 151-ФЗ о сокращении ниже 10% в капитале доли лиц, зарегистрированных в офшорах, полагает юрист. «На решение уйти из недружественной юрисдикции могут влиять западные санкции. США, ЕС и Великобритания запрещают своим лицам осуществлять целый ряд услуг, например, бухгалтерские, консалтинговые»,— добавляет старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов.

В США и Великобритании действует полный запрет на новые инвестиции в Россию. «Ограничения для таких компаний вводятся и российским законодательством. Такие меры затрагивают экспортно-импортные операции, требования к совершению валютных операций, предусматривают особый порядок предоставления заемного финансирования и ограничения на операции с акциями и долями в уставном капитале российских лиц»,— отмечает господин Именнов. Например, указ президента от 18 марта №126 запрещает совершать операции по оплате российским резидентом доли, вклада, пая в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) юридического лица—нерезидента. Указ от 1 марта №81 ввел дополнительные запреты и ограничения на выдачу займов в иностранной валюте нерезидентам. И это, отмечает юрист, только «отдельные примеры ответных мер РФ, принятых в ответ на санкции западных юрисдикций». По его мнению, обсуждать причины ухода из недружественных юрисдикций «целесообразно в каждом конкретном случае, поскольку факторов, влияющих на такое решение, может быть достаточно много».

Полина Трифонова