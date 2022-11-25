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Коммерсантъ FM
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Слияние до зарплаты

Кризис объединяет микрофинансовые компании

МФК «Центр финансовой поддержки» (ЦФП) завершила сделку по покупке компании «Займ Онлайн», по итогам которой группа укрепит позиции в тройке крупнейших. Сделка позволит ЦФП начать работать на рынке коротких займов до зарплаты с уже готовой базой клиентов и технологиями. В условиях кризиса сегмент МФО традиционно показывает высокую рентабельность, что способствует росту интереса к этому бизнесу. Однако не все крупные компании рассматривают для себя сделки M&A как возможный вариант для роста.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

МФК ЦФП во второй половине ноября завершила сделку по покупке компании «Займ Онлайн». Об это “Ъ” рассказали в ЦФП. Портфель займов объединенных компаний составит 10 млрд руб., оценивает директор по рискам компании Андрей Москаленко. Для сравнения: крупнейшая по размеру МФО на рынке — «Займер» — по итогам первого полугодия имела портфель займов в размере 16,2 млрд руб.

По данным «Эксперт РА», портфель займов ЦФП на 1 июля 2022 года составлял 7,7 млрд руб. Почти 100% портфеля приходилось на среднесрочные займы. Портфель «Займ Онлайн» — 1,9 млрд руб. 56% портфеля составили среднесрочные займы. Чистая прибыль ЦФП за отчетный период составила 249 млн руб. «Займ Онлайн» — 58 млн руб. Собственный капитал — 804 млн руб. и 149 млн руб. соответственно.

Объединившиеся компании продолжат работать под собственными брендами и сохранят свою специализацию: ЦФП — на среднесрочных займах (instollement), «Займ Онлайн» — на коротких «займах до зарплаты» (PDL). Это позволит диверсифицировать продуктовые риски, уверен господин Москаленко. При этом он подчеркивает, что ЦФП заинтересован в покупке других активов на рынке. «Покупка рентабельной компании и приобретение ее клиентской базы может укрепить позиций ЦФП. Кроме того, "Займ Онлайн" имеет несколько другую специализацию, что позволит покупателю успешно освоить и другие ниши микрофинансового рынка на уже обкатанных технологиях»,— оценивает эффект от сделки директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин.

Сумму сделки в компании не назвали, затруднились дать оценку и эксперты. Иван Уклеин лишь подчеркнул, что «микрофинансовый сегмент финансового рынка — один из немногих, где продажа компаний все еще проходит с мультипликатором. Но такие сделки носят точечный характер, и условия всегда индивидуальные, иногда неденежные».

Кризис 2022 года, как и пандемия 2020 года, приведший к росту потребностей населения в заемных средствах одновременно со значительным ужесточением банковского скоринга, сделал МФО бенефициарами ситуации и позволил сегменту сохранить высокую рентабельность, указывают эксперты. По оценке гендиректора Unicom Дмитрия Африканова, 15% компаний допускают проведение M&A-сделок в рамках своего бизнеса. И лишь 25% не готовы рассматривать варианты роста за счет слияния или поглощения. «На 20 крупнейших МФО приходится 55–60% рынка, и процесс консолидации, скорее всего, будет продолжаться. Крупные игроки будут поглощать небольших региональных: для последних — это способ не потерять бизнес, для первых — войти в регион, где они слабо представлены»,— поясняет эксперт.

Однако участники рынка не спешат утверждать, что эта сделка открывает период активных слияний и поглощений. Это стратегия конкретной компании — рост через сделки M&A, говорит один из собеседников “Ъ”. «Не всегда более крупная компания получит дополнительную компетенцию, если купит менее крупную. Лидеры рынка могут нарастить свои компетенции без купли-продажи»,— уверен он. «Для слияний и поглощений должны совпасть интересы продавцов и покупателей, поэтому возможны только сделки с нишевой синергией. Наиболее крупные игроки дешевле и проще наращивают конкурентные позиции органически, а собственникам небольших МФО покупка крупной компании не по карману»,— отмечает господин Уклеин.

Полина Трифонова, Ольга Шерункова

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