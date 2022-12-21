Зеленский прилетел в США

На авиабазе Эндрюс возле Вашингтона приземлился самолет, на борту которого находится президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает агентство Associated Press. Сегодня, 21 декабря, господин Зеленский выступит во время совместной сессии обеих палат Конгресса США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прибывшего в Вашингтон Владимира Зеленского (слева) встречает шеф службы протокола США Руфус Гиффорд

Фото: пресс-служба Президента Украины Прибывшего в Вашингтон Владимира Зеленского (слева) встречает шеф службы протокола США Руфус Гиффорд

Фото: пресс-служба Президента Украины

«Сегодня я в Вашингтоне, чтобы поблагодарить американский народ, президента и Конгресс за столь необходимую поддержку. А также продолжить сотрудничество для приближения нашей победы. Проведу ряд переговоров для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины»,— написал президент Украины в своем Telegram-канале.

В частности, по словам Владимира Зеленского, он встретится с американским президентом Джо Байденом для обсуждения двустороннего сотрудничества Украины и США.

При этом представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что встреча украинского президента с Антониу Гутерришем не планируется.

«Он не встречается с генеральным секретарем. Я разговаривал с представителями службы безопасности о том, не планирует ли заехать президент Зеленский в ООН, они сказали, что нет. Таких планов нет»,— сказал господин Дюжаррик в ходе брифинга (цитата по ТАСС).

Как уточняет Bloomberg, Джо Байден встретится с Владимиром Зеленским у Белого дома в 14:00 (22:00 мск). Перед сессией в Конгрессе президенты выступят на совместной пресс-конференции.

Подробнее о визите украинского президента в Вашингтон — в материале «Ъ» «Владимир Зеленский встал на крыло».

Милена Костерева