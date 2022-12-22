Рестораторы пробуют Дубай

Рынок ОАЭ начал привлекать не только российских девелоперов и ритейлеров, но и рестораторов. Холдинг Tigrus намерен весной следующего года открыть в Дубае три своих заведения Osteria Mario и «Швили», а в течение пяти лет — еще 27. Но конкуренция в этом эмирате высокая, и обеспеченность ресторанами вдвое больше, чем в Москве, предупреждают эксперты. При этом в Дубае высокие арендные ставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ресторанный холдинг Tigrus планирует открыть заведения в ОАЭ, рассказал источник “Ъ” на ресторанном рынке и подтвердил совладелец группы Хенрик Винтер. По его словам, на март 2023 года намечено открытие ресторанов Osteria Mario и «Швили» общей площадью 630 кв. м в торгцентре Dubai Hills Mall и еще одного заведения Osteria Mario на 490 кв. м в районе Dubai Marina. Первые два заведения будут развиваться с партнером как корпоративные рестораны группы, а третье — по франчайзингу. Ожидаемый срок окупаемости проектов — 30–36 месяцев, объем вложений не раскрывается.

По словам господина Винтера, последние полтора года компания рассматривала возможность выхода на зарубежные рынки, в начале 2022 года запустила проект в Душанбе, после чего решилась на экспансию в Дубай. В ближайшие пять лет холдинг намерен открыть еще 27 заведений в ОАЭ, включая рестораны по франшизе.

Затраты на открытие двух корпоративных ресторанов составят не менее $1 млн, подсчитал гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Учитывая сложности с трансакциями со многими государствами, ОАЭ — одна из немногих стран, где российский бизнес сейчас может работать, отмечает управляющий партнер Parus Real Estate Марина Шалаева.

Но российским рестораторам может быть сложно работать на рынке ОАЭ, где высока зависимость бизнеса от сезонности, считает президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. По словам основателя сети гастробаров «Раковая» Евгения Ничипирука, в ОАЭ есть риск, которого нет в России: «Если концепция и дизайн ресторана уже согласованы, но формат не нашел своей аудитории, то перепрофилировать заведение проблематично и можно лишиться права продолжать аренду помещения». Также, продолжает он, собственники помещений устраивают конкурсы среди арендаторов на лучшую концепцию, что увеличивает зависимость от владельца помещения.

Сейчас рынок на стороне арендодателя, бывали случаи, когда после проведения переговоров запрашиваемая арендная плата повышалась, подтверждает Марина Шалаева. Любой локальный бренд или игрок сможет получить более лояльные условия, добавляет директор по развитию зарубежных проектов Becar Asset Management Александр Пестряков.

Рынок общепита в Дубае более насыщен, чем московский. В октябре 2022 года в эмирате насчитывалось более 7,5 тыс. заведений, подсчитали аналитики Tranio. По их данным, в среднем на 100 тыс. жителей приходится 226 объектов общепита, что в два раза выше, чем в Москве, и в полтора раза, чем в Петербурге. По этому показателю Дубай догоняет Лондон (232 на 100 тыс. жителей), Рим (248), Барселону (252) и Париж (274). Конкуренция будет тяжелая и получить прибыть будет непросто, полагает господин Пестряков.

Несмотря на это, российские рестораторы в этом году начали активную экспансию в Дубай. К примеру, основатель White Rabbit Family Борис Зарьков запускает там четыре проекта, одно заведение там уже открыл сооснователь Restart Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук, сеть «Додо пицца» также планирует экспансию в эту страну. Уже несколько лет там работает и основатель Bulldozer Group Александр Орлов.

Не только российские рестораторы интересуются рынком ОАЭ. В этом году Codevelopment заявлял о планах открыть коворкинг в бизнес-центре Burj Daman в Дубае, застройщик «Пионер» приобрел площадку для строительства 100 тыс. кв. м жилья, а ритейлер Fix Price ищет персонал для открытия магазинов сети в ОАЭ.

Дарья Андрианова