Россия остается на связи

В России может ухудшиться качество связи после ухода Nokia и Ericsson, пишет агентство Reuters со ссылки на источники в руководстве крупных телеком-компаний. Дело в том, что на долю финского и шведского производителей сейчас приходится около 50% базовых станций мобильной связи в стране. Они поставляют не только оборудование, но также запчасти и программное обеспечение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Импорт телеком-оборудования должен полностью остановиться в 2023 году. В Nokia, например, подчеркнули, что уход компании будет полным. Когда последствия заметят абоненты? И какими они могут быть? На эти вопросы “Ъ FM” ответил управляющий партнер компании «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов: «В отсутствие поставок не будет возможности менять выходящее из строя оборудование. И в какой-то момент, конечно, это начнет сказываться на качестве связи. Но этот процесс не будет стремительным. Вопрос в том, что будет происходить через два-три года.

В ближайшее время проблемы будут иметь фрагментарный характер. То есть возможные аварии станут устранять за счет тех запасов, которые пока что есть, или за счет перекидывания оборудования на те сети, которые наиболее в нем нуждаются.

При этом параллельный импорт не может закрыть все вопросы, например, на обслуживание имеющихся базовых станций необходимы соответствующие лицензии. То есть так просто все это не решается»

Как отметили собеседники “Ъ FM”, также может уменьшиться скорость передачи данных. То есть абоненты скорее всего столкнутся с трудностями при загрузке материалов в интернете и не всегда смогут связаться друг с другом по мобильной связи. Между тем российские базовые станции сейчас находятся в стадии разработки. Глава Минцифры Максут Шадаев ранее сообщил, что отечественные операторы заключили соответствующие контракты на 100 млрд руб. В этом году ожидается также открытие завода в Дубне под эти цели.

Однако быстро организовать замену иностранному оборудованию вряд ли получится, отметил аналитик агентства MForum Analytics Алексей Бойко: «Мы, конечно, можем дожидаться появления российских аналогов и считать это импортозамещением. Но ведь в тех планах, которые озвучиваются, речь идет о том, что выпуск оборудования начнется через несколько лет и в том количестве, которым нельзя компенсировать те сотни тысяч базовых станций, которые уже развернуты. Их не получится заместить одномоментно.

Большая тройка — Nokia, Ericsson и Huawei — это лучшие вендоры на мировом рынке. Кроме них, остается китайская компания ZTE, политика которой вряд ли сильно отличается от Huawei. Есть южнокорейская Samsung, и неизвестно, готова ли она сейчас массово поставлять оборудование в Россию. Кроме того, не будем забывать, что доля этого производителя на мировом рынке не столь велика. В этом плане, может быть, действительно имеет смысл дождаться появления сравнительно сопоставимого отечественного оборудования».

Еще один крупный телеком-производитель — китайский Huawei — также отказался поставлять оборудование в Россию, однако компания пообещала, что программное обеспечение продолжит работать и обновляться. В Минцифры, в свою очередь, заявили, что уход Nokia и Ericsson из России не отразится на качестве мобильной связи.

Елена Иванова