«Ямал» открыл регулярные рейсы из Пулково в города Узбекистана

Авиакомпания «Ямал» в рамках зиме программы полетов открыла регулярные рейсы между Санкт-Петербурга в города Наманган и Ургенч в Республике Узбекистан. В оба города самолеты будут вылетать еженедельно.

Как сообщила пресс-служба компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» (оператор Пулково), вылет в Петербург из Намангана будет осуществляться по субботам в 19:55 по местному времени, в обратном направлении — в 22:50. Прибытие рейса из Ургенча запланировано по четвергам в 12:35, отправление в Ургенч — в 14:00. На маршрутах будут работать самолеты Airbus A321.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что из Пулково запустили прямые рейсы в Таиланд в рамках туристической программы.

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