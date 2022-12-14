Из Пулково запустили прямые рейсы в Таиланд в рамках туристической программы

Из Санкт-Петербурга запустили прямые рейсы в Таиланд впервые с 2020 года. Рейсы будет осуществлять авиакомпания Azur Air, рассказали в пресс-службе аэропорта Пулково.

Самолеты на Пухкет будут летать один раз в 11-12 дней, приобрести билеты на них можно будет в рамках туристического пакета. Курорт остается популярным зимним направлением, поскольку в холодное время года там заканчивается сезон дождей и устанавливается приятная теплая погода.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что из Петербурга в Дубай с 28 декабря начнут летать самолеты авиакомпании «Россия».

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