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Коммерсантъ FM
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Роспотребнадзор рекомендовал жителям Москвы носить маски в общественных местах

Управление Роспотребнадзора по Москве порекомендовало для профилактики гриппа, коронавируса и ОРВИ использовать одноразовые медицинские маски. Об этом говорится в ролике на сайте управления.

«Надевайте маску в людных местах и общественном транспорте»,— советует ведомство. Маска должна полностью закрывать рот, нос и подбородок. Меняйте ее каждые два-три часа или чаще.

15 декабря управление порекомендовало носить маски персоналу в учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения.

«На 50-й неделе 2022 года в Москве показатели заболеваемости по совокупному населению, среди взрослых и среди детей 7–14 лет остаются выше эпидемических пороговых величин. Среди детей 0–2 лет и 3–6 лет заболеваемость ниже эпидемических порогов»,— сообщило сегодня, 21 декабря, ведомство.

Тем временем в Москве нагрузка на поликлиники из-за ОРВИ и гриппа превысила нагрузку, которая была в пандемию коронавируса. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин. Позднее депздрав Москвы сообщил, что превышение порогов и нагрузки было в этом сезоне, но в ноябре. Сейчас, по данным департамента, ситуация стабилизировалась.

Мария Федотова

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