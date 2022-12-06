Полиция прекратила уголовное преследование Федора Крашенинникова за клевету

МВД по Екатеринбургу прекратило уголовное преследование в отношении известного уральского политолога Федора Крашенинникова (Минюст включил его в список физлиц-иностранных агентов) за его непричастностью к уголовному дело о клевете (ч.2 ст.128.1 УК РФ) на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Постановление полиции политолог опубликовал в своем telegram-канале.

Напомним, поводом для уголовного преследования Федора Крашенинникова стал его пост в telegram-канале, в котором он назвал «балаганом» суд над Алексеем Навальным по аналогичному делу. Господин Крашенинников заявлял, что с обвинением не согласен. «После долгого расследования выяснилось, что никакого ветерана я не оскорблял»,— написал он сегодня.

Напомним, Федора Крашенинникова в 2019 и 2020 годах привлекали к ответственности за неуважение к власти. Сейчас Октябрьский райсуд Екатеринбурга рассматривает иск уральского политолога о включении его в реестр физлиц-иноагентов. На судебном заседании представитель министерства юстиции РФ объяснила, почему именно политологу присвоили такой статус.

Подробнее об уголовном деле в отношении Федора Крашенинникова — в материале «Ъ-Урал» «Политолог нарвался на клевету».

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Диана Сунагатуллина