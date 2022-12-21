Икре некуда расти

Икра перед Новым годом подорожает, но незначительно. С таким прогнозом выступили опрошенные “Ъ FM” участники рынка. По их словам, основное повышение цен на этот деликатес завершилось. Росстат в начале декабря сообщал, что килограмм икры в среднем стоит более 5,5 тыс. руб. — на 10% выше, чем год назад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

На это в первую очередь повлияли слабая путина и отсутствие иностранной продукции, говорит президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев: «Вылов этого года существенно ниже, чем предыдущего. Сам объем рынка икры в нашей стране крайне невелик. Если пересчитывать потребление на одного жителя, получится порядка 100 гр. в год в лучшем случае — это первый фактор. Второй фактор: к нам не поступает икра от производителей других стран.

В те времена, когда она была доступна, мы сравнительно легче переживали эти периоды, поскольку, если цены на внутреннем рынке резко росли, начинали импортировать продукцию из других стран. Скорее всего, стоимость до Нового года не изменится. Товар для новогодних продаж уже поставлен — какого-то большого спроса на него не ожидается. Кроме этого, появилась икра форели. По качеству она хуже, но стоит в пределах 3,5 тыс. руб. в опте, 4-4,5 тыс. руб. — в рознице».

С сентября икра лососевых рыб в России подорожала почти на треть, говорит основатель сети рыбных магазинов «Курильский берег» Алексей Рудько. По его словам, перед Новым годом цены будут существенно отличаться в зависимости от вида этого продукта: «В последнее время каждый вид дорожал минимум на 100 руб. за неделю. По большому счету икра кеты в опте стоит порядка 5,3 тыс. руб. за 1 кг, но есть разные заводы и продукция.

К примеру, хабаровская икра ценится меньше, и она, может быть, чуть дешевле.

Самая ценная — камчатская, там меньше джуса, сока, соли. Диапазон цен — 5-5,4 тыс. руб. Думаю, до Нового года стоимость немного поднимется. В рознице она уже достигает 6,5-7 тыс. руб. за 1 кг. Самая дорогая икра — чавычи. Она самая редкая и в закупке стоит около 7 тыс. руб. Стандартные виды — горбуша и кета. Первая чуть дешевле, кета по дороговизне на втором месте. Еще есть нерка и кижуч, цена на их икру в диапазоне кетовой».

Цены на черную икру на полках тем временем выросли незначительно — всего на 4-5%. Она прибавила в стоимости, поскольку стало дороже разводить рыбу, из которой ее получают, рассказал владелец группы компаний «Русский икорный дом» Александр Новиков: «В связи с введением санкций подорожали компоненты для изготовления кормов для рыб, рыбная мука, которая вся так или иначе либо раньше поставлялась из-за рубежа, либо вылавливалась достаточно далеко от наших территорий рыба для ее производства.

Объемы икры соответствуют объемам прошлого года. Никакого ажиотажа нет. Минимальная оптовая цена на сегодняшний день — порядка 38 тыс. руб. за килограмм. Икра белуги самая дорогая, она стоит примерно 110-120 тыс. руб., а самая недорогая — икра стерляди или сибирского осетра, порядка 43-45 тыс. руб. и выше».

В этом году некоторые страны запретили импортировать икру из России, например, США и Великобритания. Однако на отечественных производителей это не повлияло. А прошлогодний объем экспорта черной икры в Штаты из России Федеральная таможенная служба (ФТМ) оценила в 1 кг.

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Владимир Расулов