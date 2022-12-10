США заявили о готовности рассмотреть доказательства утечек поставляемого Украине оружия

Заместитель постпреда США при ООН Ричард Миллс заявил, что не услышал доказательств попадания оружия, переданного Украине, в третьи страны. Созыв Россией заседания Совбеза ООН по этой теме дипломат назвал циничным. Он заявил о готовности Вашингтона рассмотреть вопросы возможных утечек.

«Мы не услышали вызывающих доверие доказательств попадания вооружений не в те руки на сегодняшнем заседании. Мы, безусловно, изучим свидетельства в поддержку этих обвинений , исходящие от глав государств и международных правоохранительных организаций, если они будут предоставлены»,— сказал господин Миллс. Его слова приведены на сайте постпредства США при ООН.

Дипломат отметил, что США признают риск, что на поле боя вооружения могут быть захвачены или попасть «не в те руки». Поэтому Вашингтон «предпринимает упреждающие шаги» во избежание таких рисков.

Вместе с тем господин Миллс заявил, что «Россия является единственным известным виновником утечек» оружия. Он объяснил это тем, что Москва, по его словам, захватывает оружие западного производства на Украине. Кроме того, дипломат предположил, что именно у России «есть стимул распространять дезинформацию об утечках и, более того, фактически перенаправлять оружие США, чтобы создать ложный нарратив о нашей помощи».

Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании заявил, что ситуация с поставками Украине оружия «настолько вышла из-под контроля, что вооружения, предназначенные для Киева, всплывают на "черном рынке" не только в Европе, но и на Ближнем Востоке, и в Африке». Замгенсека ООН Идзуми Накамицу призвала страны, которые поставляют оружие в зону российско-украинского конфликта, контролировать процесс. В своем выступлении она говорила как о поставках оружия Киеву, так и о «сообщениях о передаче крупных систем обычного вооружения негосударственным вооруженным группам, участвующим в конфликте против Украины».

Леонид Уварчев