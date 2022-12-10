ООН призвала следить за поставками вооружений Киеву и «негосударственным вооруженным группам»

Замгенсека ООН Идзуми Накамицу призвала страны, которые поставляют оружие в зону российско-украинского конфликта, контролировать процесс. В своем выступлении она говорила как о поставках оружия Киеву, так и о «сообщениях о передаче крупных систем обычного вооружения негосударственным вооруженным группам, участвующим в конфликте против Украины». О каких именно группах идет речь, она не уточнила.

«Я призываю государства применять эффективные меры по контролю над вооружениями для устранения рисков, связанных с поставками оружия. Хочу повторить, предотвращение перенаправления поставляемого оружия и боеприпасов необходимо, чтобы избежать разжигание конфликта и во имя безопасности в регионе и за его пределами»,— сказала госпожа Накамицу на заседании Совета Безопасности ООН, которое было созвано по инициативе России (трансляция велась на сайте ООН).

Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании заявил, что ситуация с поставками Украине оружия «настолько вышла из-под контроля, что вооружения, предназначенные для Киева, всплывают на "черном рынке" не только в Европе, но и на Ближнем Востоке, и в Африке». Он отметил, что сейчас США и их союзники пытаются покупать оружие в третьих странах для передачи его Украине, так как на собственных складах у них остается все меньше запасов.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в конце ноября призвал страны альянса нарастить производство оружия для поддержки Украины, так как НАТО исчерпало большую часть запасов оружия и боеприпасов. По его мнению, для этих целей каждое государство должно до 2024 года увеличить расходы на оборону до 2% ВВП.

Леонид Уварчев