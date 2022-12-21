Евгений Малкин разбросался в декабре

В числе героев очередного дня регулярного чемпионата НХЛ оказался выдающийся центрфорвард «Питсбург Пингвинс» Евгений Малкин, который благодаря голу в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс» сравнялся по набранным очкам с занимающим второе место в списке лучших российских бомбардиров лиги Сергеем Федоровым и подтвердил статус одного из самых «горячих» хоккеистов первенства в декабре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Забросив шайбу в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс», Евгений Малкин (№71) догнал идущего вторым в списке российских бомбардиров НХЛ Сергея Федорова

Фото: Gene J. Puskar / AP Забросив шайбу в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс», Евгений Малкин (№71) догнал идущего вторым в списке российских бомбардиров НХЛ Сергея Федорова

Фото: Gene J. Puskar / AP

После матча, в котором «Питсбург» на своей площадке обыграл «Рейнджерс» — 3:2, в центре внимания очутился Евгений Малкин. Повод был вполне понятным. НХЛ обожает статистику, а гол, которым Малкин во втором периоде в большинстве, пробив соотечественника Игоря Шестеркина, сравнял счет, получился с этой точки зрения довольно заметным. Им российский нападающий набрал 1179-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ. Столько же на счету завершившего североамериканскую карьеру еще в позапрошлом десятилетии другого выдающегося центрфорварда — Сергея Федорова. А из россиян впереди них только Александр Овечкин: у него 1446 баллов.

Но отметить это выступление Евгения Малкина стоило и по причине более актуальной. В конце нынешнего года завершившаяся недавно успехом погоня Александра Овечкина за 800-м голом в «регулярках», по сути, заслонила собой все остальные события, связанные с отечественными хоккеистами в НХЛ. А между тем среди них немало довольно любопытных. К любопытным относится и игра 36-летнего Малкина, который всего на несколько месяцев моложе лидера «Вашингтона».

Дело в том, что в начале зимы мало кто из знаменитостей находится в такой форме, в какой находится Евгений Малкин.

На данный момент в декабре «Питсбург» сыграл девять встреч. И в каждой из них Малкин набирал хотя бы очко, в некоторых речь шла о важнейших передачах или голах.

А всего в этих девяти матчах в его активе 13 баллов (три заброшенные шайбы с десятком результативных пасов). Для сравнения: столько же на этом отрезке — у Овечкина, но — в десяти играх, а еще при том, что несколько шайб он забил в пустые ворота после замены вратаря оппонентов шестым полевым игроком.

При этом поразительно «горяч» и сам «Питсбург», насчет потенциала которого, в том числе из-за обилия ветеранов, перед сезоном существовали сомнения. Из девяти декабрьских матчей он проиграл только один — «Каролина Харрикейнс», и тот в борьбе, на тоненького. И если «Питсбург» благодаря своему рывку закрепился в «зоне play-off», то его сосед по дивизиону Метрополитен «Вашингтон» все никак в нее не может проникнуть.

Алексей Доспехов