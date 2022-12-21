Собянин: средняя зарплата педагогов в Москве составляет 125 тыс. рублей

У московских учителей самый большой уровень зарплаты среди подавляющего большинства российских регионов, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Она составляет больше 125 тыс. руб., заявил господин Собянин в ходе своего отчета перед депутатами Московской городской думы (МГД).

«Главная наша задача, чтобы педагоги Москвы получали достойную заработную плату, и за последние годы она выросла в разы. Сегодня она составляет больше 125 тыс. руб.»,— заявил мэр (цитата по «РИА Новости»). Также введены городские и федеральные доплаты за классное руководство и за активное пользование Московской электронной школой, отметил Сергей Собянин.

Он пообещал добиться, чтобы московское образование и впредь оставалось лучшим в России и одним из лучших в мире. «Каждый московский школьник должен иметь возможность получить достойное воспитание и качественное образование, а после окончания школы поступить на бюджетное место в вуз или колледж своей мечты. Чтобы добиться этой цели, мы будем поддерживать замечательных московских педагогов»,— приводятся слова господина Собянина в ежегодном отчете, который обнародовала МГД.

В конце 2021 года российское правительство определило пять регионов, в которых пройдет апробация реформы системы оплаты труда учителей. Федеральные власти установят там порядок определения должностных окладов и составили перечни дополнительных выплат с размерами и условиями их назначения.

Апробация реформы системы оплаты труда учителей была назначена в Белгородской, Нижегородской, Сахалинской, Ярославской областях и в Мордовии. Пилотный проект рассчитан на один год и стартовал в мае 2022 года.

По данным Минпросвещения на начало 2022 года, в регионах применяются разные подходы к оплате труда учителей. В связи с этим невозможно отследить точную заработную плату педагогов из-за разных систем надбавок и прочих выплат. Средняя зарплата учителя по всей России на 2021 год составляла 45 832 руб.

Согласно министерству, свыше 75% российских учителей имеют оклад ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). В 2021 году МРОТ составил 12,8 тыс. руб.

Мария Федотова